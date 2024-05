Újabb részletek derültek ki Magyar Péter és Varga Judit veszekedéséről

A Mandiner április 29-én hozta nyilvánosságra a teljes rendőrségi jegyzőkönyvet arról a családi veszekedésről, amely Magyar Péter és Varga Judit közt zajlott évekkel ezelőtt, és amelyből sajtótéma lett az utóbbi hónapokban.

A rendőrségi jelentést az akkor még HVG-nek dolgozó Dezső András újságíró is megszerezte korábban, és a lap bizonyos részleteket már közölt belőle. Magyar Péter akkor azt állította, hogy a dokumentumban hamisan írták le a vitájukat volt feleségével, és bűncselekménnyel szivárogtatták ki azt. Varga Judit a veszekedés körülményeiről és a kapcsolatukról több Facebook-posztot is írt, majd Hajdú Péternek is interjút adott.

A 444 a Mandiner cikkének megjelenése után egy nappal több kérdést is küldött az ORFK sajtóosztályának, akik május 16-án küldték meg a válaszukat. A lap legtöbb kérdésére nem feleltek, csupán ennyit írtak: „Elektronikus úton az ORFK Kommunikációs szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az országos rendőrfőkapitány az ügyben belső vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatot a rendőrség befejezte, ennek során bűncselekményt nem állapítottunk meg.”

A 444 a hiányos válasz miatt további kérdéseket küldött az ORFK-nak, többek közt, hogy a belső vizsgálat a jelentés tartalmára vagy a kiszivárgás körülményeire, vagy mindkettőre vonatkozott-e, azonban egyelőre nem kaptak választ.