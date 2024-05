Aki járt már egy kánikulai napon egy panelház 10. emeleti lakásában ahol nem volt klíma, az pontosan érti, hogy miért háborognak a József Attila-lakótelep hatalmas társasházának kültéri légkondicionálóval rendelkező lakói. A közös képviseletet ellátó cég ugyanis az Üllői út 169-179. szám alatti blokkházban kifüggesztette Ferencváros Polgármesteri Hivatala dörgedelmes felszólítását amelyben azt jelzik, hogy 30 napon belül szereltessék le a ház homlokzati részéről a klímaberendezések kültéri egységeit. Ellenkező esetben

az önkormányzat eljárást fog a tulajdonosok ellen indítani, és akár még jól meg is bírságolhatják őket.

Az eset nem egyedi. Több ezer klíma tulajdonost fenyeget a leszereltetés réme.

Feltételes mód

Az említett társasháznál a felszólításban a közös képviselet két jogszabályi hivatkozást is idéz. Az egyik a József Attila-lakótelep és környéke építési szabályait tartalmazza. A 39. paragrafus a lakótelep helyi védettségre javasolt épületegyütteseit határolja körül. (A lakótelep épületeit első ütemében 1957 és 1967 között emelték.) A jogszabály azonban kivételként határozta meg a későbbi ütemben épített házgyári épületeket. Ez a tömb is ilyen. Látszik is rajta, hisz teljesen szokványos, jellegtelen épülettömbről van szó.

Az értesítésen idézett másik jogszabály Ferencváros településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) rendelete. A közös képviselet ezzel akarta alátámasztani, hogy „az épületek közterületről látható homlokzatán és tetőzetén” milyen berendezés nem helyezhető el. Ez a rendelet azonban már nem hatályos, helyette 2024. április 24-én, 8/2024-es számon újat alkotott az önkormányzat. Az irányadó jogszabály szerint védelem alá helyezett épület esetén klímaberendezés, gépészeti berendezés, energia-termelő és egyéb technikai berendezés, valamint ezek tartozékai közterületről látszó homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhetők el. Tárgyalja a kivételeket is, de a felszólított épülettömb lakói nem védelem alá helyezett házban élnek.

Az Index információi szerint

ferencváros vezetése akár több ezer, a kerületben lakó, klímaberendezéssel rendelkező tulajdonos ellen indíthat eljárást,

ha nem is az Üllői út 169-179 számú tömbház közös képviselete által kihelyezett-, hanem más jogszabályi hivatkozások alapján. A hangsúly a feltételes módon van, mivel a IX. kerület egész hatósági osztályán három mérnök foglalkozik a klímák kérdésével, akiknek szinte a teljes munkaidejét kitölti a légkondik „üldözése”. Ez az ügytípus hatalmas adminisztrációs terhet jelent a számukra, és más feladatok elől veszi el a kapacitásokat.

Válasz nélküli válasz

Az áprilisi új rendelet megalkotásáig sehol a kerületben nem lehetett közterületről látszó homlokzaton és tetőfelületen ilyen berendezéseket jogszerűen elhelyezni, a változtatás ezen a szigoron enyhített. A hatósági osztály két szempont alapján végzi az ellenőrzéseket:

történt-e bejelentés

az adott épületen mekkora arányú a klímák elszaporodása

Az említett ház esetében is ez történt, valaki „felnyomta” a klímát üzemeltető lakótársait az önkormányzatnál. Az esetet lapunknak jelző érintett tulajdonos arról számolt be, hogy éles ellentét alakult ki a klímaberendezéssel nem rendelkezők és a klímások között. A szembenállás a József Attila-lakótelep Facebook csoportban is nyomon követhető. A leszereltetés-pártiak nem a városképet féltik, általában azt kifogásolják, hogy a berendezések éjjel-nappal zúgnak, illetve, hogy a belőlük kicsepegő víz esetenként az ő párkányukon kopog.

A hatályos jogszabályok szerint egyébként most már elvileg van mód az épületek homlokzatán kültéri egységek tömeges elhelyezésére, ha az megtervezett rend szerint történik.

A kérdés csak az, hogy ilyen hatalmas blokkházak esetében a társasház tulajdonos közössége képes-e közös álláspontot kialakítani, és e mentén meg tud-e (nem kevés pénzért) rendelni egy épülethomlokzati légkondicionáló berendezés-elhelyezési tervet. Egy ilyen terv célja az egységesítés, ami azonban további kérdéseket is felvet. A terv szempontjai szerint például minden garzon ablak bal alsó sarkához kerülhet ilyen kültéri egység, melynek felső síkja a párkány, oldalsó síkja az ablaknyílás vonala. A kültéri egységeknek azonos színűnek (szürke-fehér) és azonos méretűnek kell lennie.

Látható tehát, hogy a bontás, átrakás, vagy berendezés lecserélése akkor sem kerülhető el, ha az adott társasház érintett lakói jogkövető megoldásra törekednek.

A többségnek azonban csak az lehet a reménye, hogy nem jelentik őket fel, illetve, hogy a hivatal olyan kapacitáshiánnyal küzd, ami elodázhatja az ellenőrzést.

Az ügyben kerestük Ferencváros Önkormányzatának sajtófőnökét, aki azt jelezte, hogy nem kívánnak az Index kérdéseire válaszolni.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)