Berobbant az eperszezon, bőséges gyümölcstermés várható idén Magyarországon

Ebben az évben jó eperszezonra számítanak a szakemberek, az RTL arról számolt be, hogy berobbant az eperszezon. A kedvező időjárásnak köszönhetően a természet két héttel előrébb jár, így rengeteg a termés, ugyanis egyszerre kapható, és egy árban van a szabadföldi és a fólia alatti eper, valamint a külföldi.

A miskolci piacon a nagy szeműnek 3200, a kisebbeknek 2500 forint volt kilója szombat délelőtt. Mivel nem volt nagy választék, gyorsan el is fogyott. A vásárlók elfogadhatónak tartották az árakat, pedig a miskolci árak 500 forinttal az átlag felett vannak, még az egyik árus is elismerte.

A tavalyi árakhoz képest szerintem olcsóbbak az árak most itt, a piacon is, illetve úgy összességében is ez az érzésem