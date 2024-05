Orbán Balázs Magyar Péternek: Nem te döntöd el, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem

Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy feljelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök ellen rágalmazás miatt, mivel mint írta „Orbán Viktor, valamint a miniszterelnök pártja és a propagandistái hetek óta azzal kampányolnak, hogy az ellenzéki politikusok háborúpártiak”.

A bejegyzéshez pár órával később Orbán Balázs is hozzászólt.

Kedves Péter! Nem vagy Te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója. Hozzátette, hogy szerinte azért támogatják Magyar Pétert ezek az emberek, hogy ő „végrehajtsa majd a parancsaikat”.

„Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy. De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a Te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést!” – zárta sorait Orbán Balázs.

Minderre Magyar Péter csak annyit válaszolt, hogy „a humor nem jobboldali műfaj, Balázs”.