Nem adták fel, hogy egyszer kirepülhetnek a családi fészekből

„Magyarország lakosainak 6 százaléka él valamilyen fogyatékkal, ebből látszik, hogy sokkal többen szorulnak lakhatási támogatásra annál, mint akiknek az úgynevezett állami kitagolási program otthont biztosítani tud” – mutatott rá Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője. Az ilyen lakásotthonok létszámát 12 főben maximalizálták, ezért sokan nem férnek be, ráadásul sok 150-200 kilométerre helyezkedik el Budapesttől, miközben a rászorulók többsége a fővárosban él, ezért is tartotta fontosnak a Nem Adom Fel Alapítvány, hogy a Budapesten foglalkoztatott tagjai számára nyújtsanak ilyen lehetőséget – hangzott el az otthont megnyitó sajtótájékoztatón.

A 154 négyzetméteres, kétszintes Baross utcai épületet a főváros hozzájárulásával, illetve cégek és civilek támogatása mellett, az alapítvány közreműködésével 50 millió forintból teljesen felújították. A földszinten akadálymentes közösségi tér, konyha, mosdó, fürdőszoba található, az emeleten öt saját fürdőszobás lakóteret kínálnak a lakóknak. A beköltözőknek nem kellett díjat fizetni, csak az állami normatíván felüli működés költségeihez fognak hozzájárulni a lakók.

„A közel 30 pályázó közül olyan jelentkezőket igyekeztünk kiválasztani, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Akik kis segítséggel önellátásra képesek, tudnak közösségben élni, és rendelkeznek munkahellyel” – részletezte a szóvivő, hozzátéve: a többség az alapítvány foglalkoztatásában áll, 240 dolgozójuk 90 százaléka ugyanis fogyatékkal élő. „Ők az éttermünkben dolgoznak, vagy takarítási, kertgondozási, futárszolgálatot látnak el, illetve támogató, szemléletformáló programjaikban vesznek részt.”

A pályázókat közös kirándulásra is invitálták, ahol kiderült, hogy melyik csoport alkalmas az együttélésre. Most nyolc felnőtt, értelmileg akadályozott nő kezdheti meg a nyolcadik kerületi lakásban önálló életét. Az Asperger-szindrómás, 40 éves Gabriella Törökszentmiklóson él, de Budapestre jár dolgozni, a Nemadomfel Együttesnek is itt van a bázisa. Édesanyja örömmel vette beköltözését, mivel sokszor a próbák után késő este ért csak haza a szülői otthonba. „Nem kell többé aggódnom, hogy mi lesz vele az úton, biztonságban tudhatom a budapesti lakásban” – jegyezte meg. „A szülőknek is megnyugvás, ha elengedhetik gyereküket, ez hozzátartozik a felnőtt élethez” – mondta Papp Szabolcs, hozzátéve: az elköltözés a gyermekszületéshez hasonló örömteli mérföldkő az életükben, mind a nyolc új lakó ajándéknak vette a lehetőséget.

A Down-szindrómás, 32 éves Sárának több testvére is van, ő végignézte, ahogy önálló életbe kezdenek, benne is erős volt a vágy az önállósodásra. „Végre én is elköltözhetek a családi fészekből. Boldog vagyok” – fogalmazott a megnyitón. Az alapítvány szóvivője elmondta: egyelőre az épület átadására került sor, a dokumentációk és a szobák berendezésének végeztével júniustól kezdődhet az önálló élet a lakásban. Az otthonban a felügyeletet három szociális munkás felváltva biztosítja, ez főként koordinációt és telefonos ügyeletet jelent.

Papp Szabolcs kérdésünkre elmondta, folytatni szeretnék a lakásotthonok létrehozását, hiszen „az említett adatokból is látszik, nagy szükség van az ilyen kezdeményezésekre”. A május elején elindult, következő nagy beruházás a XI. kerületi Mikes Lélekközpont megépítése lesz. A tervek szerint a 800 négyzetméteres épület emeleti részén ADHD-val és autizmussal élő gyermekek és családjaik számára tartanak támogató programokat, míg a földszinten 11 apartman kialakításával biztosítanak lakhatást fogyatékossággal élő felnőttek számára.

A Nem Adom Fel Alapítvány története 2006-ban kezdődött fogyatékkal élő fiatalok összefogásával, akik utcai zenéléssel gyűjtötték össze a tőkét az induláshoz. Azóta is fontos szerep jut a zenének tagjaik életében. Az együttes folyamatosan koncertezik hazánkban és külföldön, évente 30 ezer ember előtt lépnek fel, sőt négy zenei albumot is kiadtak. Papp Szabolcs elmondása szerint alapítványukban önkénteseik támogatásával a sérüléssel és fogyatékossággal élők egymást segítve dolgoznak azon, hogy önálló, a jövőért tenni akaró tagjaivá váljanak a társadalomnak. Iskolák és cégek meghívására országszerte tartanak szemléletformáló előadásokat, ahonnan már eddig is számos pozitív visszajelzést kaptak.

