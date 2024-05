A „woke”-ot – ha nem is olyan gyakran, mint a migrációt, a genderizmust és az LMBTQ-jelenséget – rendszeresen a veszélyek kategóriájába sorolják a kormányoldalon. Az idei CPAC Hungary konferencián Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (aki egyúttal a konferencia magyarországi főszervezője) szellemeskedett beszédében azzal, hogy a „bolsevikból bolsewoke lett”, és azért van szükség „woke-talanításra”, mert „ez a neomarxista társadalmi mérnökösködés” a rendet, a szabadságot, a biztonságot akarja aláásni. Beszéde végén kijelentette:

Mi vagyunk a woke-busters, woke-talanítunk, lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben és Washingtonban is.

De mi is az a woke? Rod Dreher konzervatív amerikai újságíró, író, a Danube Institute vendégkutatója és a Network Project vezetője válaszolt az Indexnek.

Nem kérdés, hogy az egy ideje már Magyarországon élő Dreher szimpatizál az Orbán-kormánnyal, könyvei megtalálhatóak a miniszterelnök íróasztalán, és a Magyar Nemzetben is publikál. Egy februári interjúban többek között a woke-ról is beszélt a lapnak, de az is kiderült, hogy az ő közreműködésével hívták meg Magyarországra Tucker Carlsont, aki Orbán Viktorral és a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal is készített már interjút. Dreher tehát „bennfentes”, vagy legalábbis jól mozog a kormányoldali körökben. A woke kritikájával számos cikkében és a könyveiben is foglalkozott, ezáltal nemcsak hatott a magyar jobboldalra, de azt is érti, hogy milyen érvrendszer állt fel a kormányoldalon a woke jelenségével szemben.

„Inkább egyfajta politikai vallásként működik”

A „woke” az „ébren lenni” (wake) szóból származik, Rod Dreher magyarázata szerint az amerikaiak a szélsőbaloldali identitáspolitika leírására használják a „wokeness” kifejezéssel együtt. A szó eredete az amerikai fekete közösségtől származik, és azt jelenti, hogy „légy éber a politikai valóságra”. A woke-politika kritikusai ugyanakkor már negatív értelemben használják a kifejezést.

Úgy is mondhatnánk, hogy a fogalomhoz egyfajta negatív konnotáció tapadt, utalva a woke-ideológiát képviselők radikális intoleranciájára, amelyet hű hívei és művelői »társadalmi igazságosságnak« neveznek. Ez az illiberális baloldali politika egy olyan formája, amelynek középpontjában az identitás – különösen a faji, szexuális és nemi identitás – áll, és amely a világot »elnyomókra« – azaz a fehérekre, a heteroszexuálisokra, a keresztényekre – és »elnyomottakra« – tehát a nem fehérekre, az LMBTQ-közösséghez tartozókra és a nem keresztényekre – osztja

– értelmezte lapunknak a woke ideológiai hátterét a Danube Institute vendégkutatója.

Dreher szerint napjainkban azért beszélnek sokat a woke-ról, mert – legalábbis az Egyesült Államokban – ez a politikai stílus meghódította a legtöbb intézményt a „sokszínűség, egyenlőség és befogadás” (diversity, equity and inclusion – DEI) nevében; a liberalizmus „utódideológiájának” is nevezik.

A liberalizmus ugyanis azt tanítja, hogy az embereket nem szabad a bőrszín vagy más, felszínes tulajdonságok alapján megítélni. Ötven évvel ezelőtt ebben hittek a progresszívek. Mostanra azonban ez pont az ellenkezőjére fordult. Amikor az 1960-as években születtem, a fehér felsőbbrendűség hívei fajilag elkülönített tereket követeltek. Most a progresszívek teszik ezt. Ez a gondolkodásmód mindenesetre mostanra tényszerűen beszivárgott szinte minden jelentős amerikai intézménybe – átvette az irányítást még az amerikai hadseregben is, amely mostanra az LMBTQ-t támogatja

– magyarázta az amerikai író, aki úgy véli, ez egy totalitárius gondolkodásmód, mert minden vele való egyet nem értést bigottságnak minősít.

„Ha tehát valaki előre akar jutni az amerikai életben, jobb, ha elfogadja a woke-ideológiát – vagy legalábbis úgy tesz, mintha elfogadná. Azt látjuk ugyanis az Egyesült Államokban, hogy az olyan intézmények, mint a neves jogi és orvosi egyetemek, leépítik kompetenciáikat, hogy a wokenessnek behódolva, az ideológiának megfelelve alakítsák át magukat és működésüket. Ez elsősorban azt jelenti a társadalomra nézve, hogy a woke olyan normákat állít fel, amelyeknek alá kell vetni magunkat, ha sikeresek akarunk lenni a szakmánkban” – emelte ki Dreher. Véleménye szerint idővel ez a baloldali ideológia az egész amerikai életteret át fogja alakítani – a totalitárius elvek szerint.

A wokeness tehát inkább egyfajta »politikai vallásként« működik, mintsem egy normális politikai ideológiaként. A woke egyik jellegzetessége, hogy olyan, mint egy megosztottságra épülő valláspótlék. Arra törekszik, hogy eltöröljön minden kulturális emléket arról, ami előtte volt. Ezért van például az, hogy azok, akik az egykori szovjet blokkból vándoroltak az Egyesült Államokba, éppen annak egy változataként ismerték fel a woke-ideológiát, ami elől elmenekültek

– állította lapunknak a Danube Institute vendégkutatója. Részben a szovjet blokkból bevándoroltakról szól 2020-ban megjelent Live Not By Lies (Hazugság nélkül élni, MCC Presss 2022) című könyve. Két évvel ezelőtt interjút adott az Indexnek a magyar megjelenéssel kapcsolatban, és többek között kifejtette, mit ért az alatt, hogy Nyugaton terápiás-liberális jellegű totalitarizmus uralja a társadalmakat.

„Itt még minden normális”

Kérdésünkre válaszolva, hogy a woke-nak mi köze Magyarországhoz, Rod Dreher úgy fogalmazott: a woke a nyugati uralkodó osztály ideológiája, de Magyarország a Nyugat része, és mint ilyen, nem menekülhet meg a wokeness elleni harc elől.

„A wokeness ugyanis nem áll meg a határnál. A szórakoztató média és a közösségi média folyamatosan agitál a wokeness mellett, ami ezáltal mindenhova betüremkedik. Az egyik oka annak, hogy Budapesten telepedtem le, éppen az, hogy itt még minden normális: csodálom, hogy Európa egykoron kommunista országainak lakossága képes józan ésszel tekinteni mindarra, amit a wokeness hirdet, és totalitárius veszélyként ismerik azt fel. Ha azonban nem tanítják meg a fiatalabb, posztkommunista nemzedékeket a totalitarizmusnak erről az új és sokkal finomabb formájáról, akkor elveszítik gyermekeiket a woke-kal szemben” – fogalmazott az amerikai író.

A magyarokat arra bátorítja, hogy tekintsenek vissza a saját kommunista történelmükre, és ismerjék fel „a wokeness és a marxizmus közötti hasonlóságokat”.

A különbségek is fontosak. A szovjet kommunizmus olyan volt, mint Orwell 1984 című regénye, legalábbis abban a tekintetben, hogy egy rendőrállamról szólt, amely erőszakkal és félelemmel kényszerítette ki ideológiáját. A wokeness inkább Huxley »Szép új világ« című regényére hasonlít, mivel a kényelemmel, a szorongás enyhítésével adja el magát. A Live Not By Lies című könyvben idézem magyar tolmácsnőmet, aki azt mondta, hogy az ő generációjához tartozó barátai – a harmincas éveiben járt, amikor beszélgettünk – annyira félnek a boldogtalanságtól, hogy bármit elfogadnak. Pontosan így veszi át a hatalmat a wokeness puha totalitarizmusa is

– fejtette ki Dreher.

Az amerikai író szerint Orbán Viktor azért beszél gyakran a woke elleni fellépésről, mert már fiatalon a kommunizmus ellen harcolt, és pontosan érti, hogy a wokeness a marxizmus modern, burzsoá, kulturális formája. „Csak mert kényelmes, nem kevésbé totalitárius, és tönkreteszi a magyar életstílust, ha átveszi a hatalmat. Ahol ugyanis a wokeness elterjed, minden olyan dolog, amit normálisnak tartunk az életünkben, veszélybe kerül” – tette hozzá a Danube Institute vendégkutatója. Úgy véli, utóbbi igazolásáért elég csak az Egyesült Államokra vagy az Egyesült Királyságra tekinteni.

A wokeness nem a rasszizmus ellen küzdött, hanem inkább a fehérellenes rasszizmust vezette be. A wokeness arra törekszik, hogy eltörölje a férfi és a nő fogalmát. A keresztények és más, az LMBT ideológiát elutasító emberek diszkriminációja ma már normális. Ráadásul az embereket arra tanítják, hogy kultúrtörténetük nem szól másról, csak elnyomásról és bigottságról. A wokeness tehát egy teljesen negatív ideológia, amely fel akarja oldani a társadalmi és kulturális normákat, illetve felváltani őket... Mivel? – azt nem igazán tudják megmondani, azon kívül, hogy megszabadulnak az összes »elnyomó« hittől és struktúrától. És mindezt a haladás utópisztikus eszméjének nevében teszik

– mondta Dreher.

„A woke a határokat akarja megnyitni”

Az amerikai író szerint a woke, a wokeness elől nincs menekvés, és ezért harcolni kell ellene. A jelenleg már Magyarországon élő Dreher elismerte, hogy sok ellenvetése van Donald Trumppal szemben, ennek ellenére, ha újra az Egyesült Államokban élne, akkor Trumpra szavazna az őszi elnökválasztáson, mert a wokeness közvetlen, totalitárius fenyegetést jelent a klasszikus liberalizmusra, a képviseleti demokráciára, a keresztény vallásra és az alapvető igazságosságra.

„Amikor 2021-ben először érkeztem Magyarországra, vita volt egy Black Lives Matter-szobor körül, amelyet egy baloldali budapesti kerületi polgármester állíttatott (Ferencvárosról és Baranyi Krisztina polgármesterről beszélt – szerk.). Az LMBTQ-mozgalom szivárványszíneire festett szobor az amerikai Szabadság-szobrot ábrázolta, amely a BLM tiszteletére térdelt le. Olvastam egy interjút egy magyar újságban, amelyben az újságíró megkérdezte a kerületi polgármestert, hogy miért állíttatta a szobrot, hiszen Magyarországon nem sok fekete ember él. Azt mondta, hogy mindannyiunknak aggódnunk kell a rasszizmus miatt. Ez tökéletes példája annak, hogy mire gondolt Milan Kundera cseh író, amikor azt mondta: a baloldalt az teszi baloldalivá, hogy bármit képes a haladás »nagy menetelésének« részévé tenni. Még Budapesten is – ahol nincs jelentős fekete lakosság, és ahol nincs múltja a feketék rabszolgasorba taszításának – a progresszívek csatlakozhatnak a Nagy Meneteléshez azzal, hogy olyan szobrokat emelnek, amelyek kifejezetten amerikai problémákra utalnak. Így hat a wokeness Magyarországra” – fejtette ki Dreher.

A woke hívei azt akarják az amerikai író szerint, hogy a magyarok is szégyelljék magukat, a történelmüket, a kultúrájukat, a vallásukat, a hagyományaikat és a szuverenitásukat.

A woke a határokat akarja megnyitni az európai kultúrák feloldása érdekében. Úgy gondolják, hogy ez tökéletesebb igazságosságot fog teremteni. Csoda-e, hogy az olyan emberek, mint Orbán Viktor, akik tudják, hogy mi a kommunizmus, a totalitarizmus új formáját ismerik fel a wokenessben?

– tette fel a kérdés Dreher.

A Danube Institute vendégkutatója Living In Wonder címmel ősszel megjelenő új könyvéről is beszélt az Indexnek, amelyben a történelmi kereszténység szívében lévő misztikus hagyományokra kíván rámutatni. Dreher szerint a kereszténység, ahogyan ma a Nyugat nagy részén létezik, majdnem halott, haldoklik, a nyugati civilizáció válsága azonban nem oldható meg pusztán politikával, ezért szükség van rá, hogy megtanuljuk magunkat megnyitni Isten jelenlétének megtapasztalására.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison 2024. április 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)