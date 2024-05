Szlovák–magyar szótárat kapott ajándékba Orbán Viktor a Momentum politikusától

Szlovák–magyar szótárt adott ajándékba Tompos Márton, a Momentum alelnöke Orbán Viktornak, miután utóbbi még mindig baloldalinak nevezi a Robert Fico elleni merénylet elkövetőjét.

Mint ismert, egy fordítási hiba miatt a külföldi és a hazai sajtóban is elterjedt, hogy a 71 éves Juraj Cintula szlovák költő baloldali kötődésű volt.

Benézte a fővezér, és egy fordítási hiba miatt hívja baloldalinak Fico merénylőjét

– szúrt oda Orbán Viktornak a Momentum politikusa.

„Az a helyzet, hogy a szlovák »levický« és a »ľavicový« szavak erősen hasonlítanak egymásra: előbbi azt jelenti, hogy »Léva városából való«, utóbbi pedig azt, hogy »baloldali«” – folytatta a politikus.

Ezt persze már csomóan megírták, de a doktor miniszterelnök úr nem értesült még róla, biztosan ezért mondja továbbra is baloldalinak az egyébként szélsőjobbos lévai merénylőt

– tette hozzá.

Tompos Márton szerint azonban nincs baj, mert most van Orbán Viktornak ennél nagyobb gondja is, „hiszen az oroszok a szerveren, a druzhba érdemrend Peti miniszteren, az uniós pénzek csak közvetlenül, a NER-nek nem – köszi, Anna és Katka –, a kínai meg most úgyis fontosabb, mint a pontos szlovák” – zárta gondolatait a momentumos politikus.

Stabil a miniszterelnök állapota

Mint arról beszámoltunk, Robert Fico szlovák miniszterelnököt a kormány nyitrabányai kihelyezett ülése után lőtték meg. Úgy tűnt, hogy a kormányfő épp kezet fogott volna valakivel, amikor több lövés is eldördült. A mellkason és gyomron talált politikust életveszélyes sérülésekkel szállították helikopterrel a besztercebányai kórházba.

Az elkövetőt, egy 71 éves szlovák költőt, Juraj Cintulát a merénylet elkövetése után elfogták a helyszínen.

A merényletben megsebesült miniszterelnök állapota a legfrissebb hírek szerint stabil, de egyelőre nem szállítják át másik kórházba. A május 15-ei merénylet után lapunk a tett helyszínére is ellátogatott, beszámolónkat ide kattintva érheti el.