Megrázó képeket tett közzé a rendőrség a dunai tragédiáról

Mint megírtuk, halálos hajóbaleset történt Verőcénél, ahol egy szállodahajó ütközött egy másik kisgéphajóval szombat éjjel. Előzetes jelentések szerint ketten meghaltak, és öten eltűntek a baleset következtében.

A Verőcétől délre található teljes magyarországi folyószakaszt a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 95 emberrel, 25 hajóval, valamint drónokkal kutatja át.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vasárnap délután tett közzé képeket a hajóbaleset után talált motorcsónakroncsról és a Heidelberg szállodahajóról.

Az M1 arról számolt be, hogy a hajómonstrum orrán komolyabb sérülés látható, amelyet valószínűleg az éjszakai baleset során szerzett. Ez a rendőrségi képeken is jól látható, ami egyértelműen arra utal, hogy a 100 méter hosszú szállodahajó gyakorlatilag maga alá gyűrte a jóval kisebb motorcsónakot. A szállodahajó kapitánya észre sem vette az ütközést, hajó a baleset után egészen Komáromig ment, a rendőrök is ott vizsgálták a járművet.

Nem sokkal később további képeket és információkat osztottak meg a hatóságok. A közleményből kiderült, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság kollégái még Újpesten helyszínelnek. A motorcsónak maradványait már kiemelték, a hatóságok pedig alapos vizsgálatnak vetették alá. A művelet pont ott zajlott, ahol öt évvel ezelőtt a Hableány roncsait is szárazra tették. Mint tájékoztatnak, a helyszínelés többórás folyamat, de ígéretük szerint hétfőn jelentkeznek a további fejleményekkel.