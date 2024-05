Szeptembertől indul a középiskolákban a jogosítványszerzéshez szükséges ingyenes KRESZ- és egészségügyi oktatás

Kihirdették a középiskolások részére ingyenes jogosítványszerzést elősegítő jogszabályokat a Magyar Közlönyben. Mint arról korábban beszámoltunk, szeptembertől várhatóan a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás is, a kormány pedig pilotjelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését.

A közlöny most kihirdette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítását, amelyből kiderül, hogy

az őszi iskolai félévtől kezdődően – összhangban Tuzson bence igazságügyi miniszter korábbi bejelentésével – valóban a középiskolákban is oktathatják majd a KRESZ-t, valamint a járműkezelési és -üzemeltetési ismereteket. továbbá a középiskolák az elméleti vizsgáztatást is lebonyolíthatják, a közlekedési hatóság engedélye nélkül.

A törvénymódosításban foglaltak szerint így a középiskolás járművezetőknek a középiskola állítja ki a vizsga sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt. A sikeres vizsga után a középiskolának át kell adnia a tanuló adatait a vizsgaközpont részére, hogy az ki tudja állítani az engedélyeket.

A sikeres forgalmi vizsga eléréséhez szükséges gyakorlati órákat a Magyar Honvédség is nyújthatja a honvédség és a középiskola együttműködési megállapodása alapján.

Sokaknak nem tetszett volna az ingyenes jogosítványszerzés lehetősége

Mint arról az Index is írt, a kormány már tavaly augusztusban jelezte, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megtérítené a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak. Az ingyenes jogosítványszerzés tervének bejelentése után több olyan vélemény is elhangzott, hogy ez akár negatívan is érintheti az autósiskolákat. Mint írtuk, Köves Szilárd vezetéstechnika-oktató korábban úgy nyilatkozott, hogy az ingyenes jogosítványszerzés bevételkiesést okozhat nekik, mert aki teheti, az kivárja azt az időszakot, amikor megkaphatja a támogatást.

A gépjárműoktatók szerint a jogosítványszerzés ára egyénenként változó, de a végösszeg átlagosan háromszázezer és egymillió forint között mozog. Ez elsősorban attól függ, hogy az autósiskolák rezsiköltsége milyen mértékben emelkedik, valamint hogy az adott tanulónak hány gyakorlati órára van szüksége.