Hiába a drágulás, rekordévre számítanak a táboroztatók

„2023 rekordévnek számított, csaknem 230 ezer gyerek vett részt valamilyen táborban a vakáció alatt. A februárban induló foglalási szezon dinamikája arra enged következtetni, hogy a tavalyi szintet idén is tudjuk tartani, sőt akár túl is szárnyalhatjuk” – többek között erről beszélt az Index megkeresésére a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Tóth Béla emlékeztetett: a 2023/2024-es tanévben átalakították az iskolai szüneteket, az évközi pihenések hosszabbak lettek, ennek árán viszont a második félév egy héttel tovább tart, vagyis a nyári szünet ennyivel rövidebb lesz a korábbiakhoz képest.

Mindezek fényében a táborszervezőknek 11 helyett 10 hétre kell ugyanannyi gyereket és turnust elosztani, ami amellett, hogy kihívást jelent, végeredményben némi zsúfoltsághoz is vezethet.

A szervezésben további nehézséget jelent, hogy a táboroztatásban is részt vevő tanárok motivációja megváltozott a januári béremelés miatt.

Üdvözöljük a bérrendezést, nagy szükség volt már egy komolyabb előrelépésre, nagyon is megérdemelték ezt a pedagógusok. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a változás a táboroztatásra is hatással van. A tanárok egy része bérkiegészítés helyett inkább már pihenéssel töltené a nyarat, így meglehet, kevesebb jelentkező lesz felügyeletre, ami akár azt is eredményezheti, hogy kevesebb turnust tudunk elindítani. Most azon sakkozunk, hogy erre a szűkítő hatásra megoldást találjunk

– mondta Tóth Béla, hozzátéve: a fentieket figyelembe véve a szülőknek érdemes időben átgondolni, miként oldják majd meg gyermekeik felügyeletét a nyáron, az igazán jó ár-érték aránnyal rendelkező táborokra ugyanis hamar ráugranak mások. A legtöbben május végén, június elején csapnak rá a homlokukra, de ekkora a kínálat egy része már betelik.

10-15 százalékos drágulás várható

Ami az árakat illeti: a táboroztatók költségei idén is emelkednek – részben a gyermekétkeztetési, részben a bérleti és belépődíjak megugrása miatt –, így ezeket valahova be kell építeniük. Emiatt mintegy 10-15 százalékos drágulásra kell számítani. 2024-ben egy

napközis tábor átlagosan 50 ezer forint,

egy ottalvós átlagosan 70-85 ezer forint körül alakul.

Az árolló ugyanakkor most is széles, van ottalvós idegen nyelvi tábor Egerben már 42 ezer forintért is, de akár 350 ezer forintos összegekbe is bele lehet futni, így a különbség esetenként tízszeres is lehet.

Azok, akik hamar ébrednek, spórolhatnak is, számos turnust hirdetnek meg ugyanis úgy, hogy egy megadott napig kedvezményes a foglalás. A szemfülesek ily módon akár tíz százalékot is megtakaríthatnak. Emellett csoport-, barát- és testvérkedvezmények is vannak a piacon, így érdemes egyszerre több gyermek táboroztatásáról is gondoskodni.

Csak a képzelet szab határt: AI-tól a Harry Potterig

A klasszikusnak számító kézműves, lovas, sport vagy idegen nyelvi témák mellett 2024-ben rekordszámú újfajta, meghökkentő vagy akár extrém tematika van a kínálatban.

A gyerekek és szüleik választhatnak, hogy a táborban a mesterséges intelligenciáról tanulnak, esetleg Android-alkalmazást fejlesztenek, gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamon vesznek részt, Harry Potter kalandjaiban merülnek el, saját kisjátékfilmet forgatnak – amit a tábor végeztével moziban mutatnak be a szülőknek –, netán űrrakétát építenek, de mehetnek sakktáborba, vagy akár a méhészet és a mézkészítés csínját-bínját is elsajátíthatják. Mindez pedig még csak egy szelete a kínálatnak

– mutatott rá a Táborfigyelő vezetője.

Az Index korábban részletesen írt arról, hogy a katonai táborok is meglehetősen népszerűek, fejtegettük továbbá azt is, ennek lehet-e köze a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán háborúnak.

Az önkéntesektől is kérnek erkölcsi bizonyítványt

Mint arról korábban beszámoltunk: A Fidesz–KDNP által benyújtott, a „gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvénycsomag egy olyan rendelkezést is tartalmaz, mely alapján a gyerekek táboroztatásában a szervezők, lebonyolítók, közreműködők csak erkölcsi bizonyítvány birtokában vehetnek részt. A rendelkezés csak a köznevelési intézmény által szervezett táborokban az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre nem vonatkozik, ugyanis ott alapból van ilyen kötelezettség.

A szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd, amely meg is tilthatja az adott személy részvételét a táborban, illetve a táboroztatóval szemben egyéb szankciókat is alkalmazhat, továbbá adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből.

Tóth Béla erre reagálva elmondta: ez a vízió a szülők szempontjából bizalomerősítő hatással bírhat, míg a táboroztatók részéről nem jár nagy energiabefektetéssel, hiszen az erkölcsi bizonyítvány Ügyfélkapun keresztül két kattintással igényelhető.

„Érdemes viszont ezeket a dokumentumokat már legalább két-három héttel a tábor kezdete előtt igényelni, és postán beküldeni. Ugyan a jogszabályt hivatalosan még nem fogadták el, jó, ha a szervezők már most eszerint járnak el, nehogy menet közben érje őket meglepetés” – egészítette ki a táborfigyelő portál vezetője, Tóth Béla.

