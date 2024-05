Nem foglalták le a verőcei balesetben érintett szállodahajót, már el is hagyta az országot

Huszonnégy órával a baleset után már el is hagyhatta az országot a verőcei hajóbalesetben résztvevő MS Heidelberg. A szakjogász szerint, ha megfelelően dokumentálták a hajót, akkor ez teljesen szabályosan történhetett, bár ebből a Hableány tragédiájának idején is volt probléma.

Alig huszonnégy órával a baleset után már is elhagyhatta az országot a szombat esti verőcei hajóbalesetben érintett szállodahajó, az MS Heidelberg. A Schiffsradar oldala szerint vasárnap este valamivel 10 óra után indult ismételten útjára Komáromból, és mostanra már osztrák vizeken halad tovább, cseh kapitánya nélkül, akit hétfőn vett őrizetbe a rendőrség.

Mint megírtuk, halálos hajóbaleset történt Verőcénél szombat éjjel, ahol egy szállodahajó ütközött egy kisgéphajóval. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállodahajónak ütköző motorcsónakban nyolcan utaztak, közülük egy férfi kijutott a partra, két embernek a holttestét találták meg, öt embert jelenleg is keresnek.

Öt évvel ezelőtt is elengedték a hatóságok a Viking Sigynt a budapesti kikötőből, noha a dél-koreai külügy akkor lefoglaltatta volna.

Az értesüléseinkkel kapcsolatban kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) sajtóosztályát:

a szállodahajón a szemlét és a szükséges nyomozási cselekményeket a BRFK munkatársai elvégezték, a tanúkat kihallgatták, így a hajó folytathatta útját.

Nem szükséges lefoglalni a hajót

Könnyen lehet, hogy a közvélemény máshogy gondolja, de nem szükséges lefoglalni a Heidelberget. Kérdésünkre Borbély Zoltán közlekedési szakjogász két fontos elemre is felhívta a figyelmünket:

A balesetet követően, a nyomozás kezdetén szakértőkkel vizsgálják meg az érintett hajót, és dokumentálják a sérülés mellett a szállodahajó technikai eszközeit is. Ha ezek megtörténtek, és a kapitány nem hivatkozott ezen a ponton műszaki hibára, úgy nem foglalják le ebben az esetben a hajót

– mondta az ügyvéd, hozzátéve, hogy ha utóbbira a későbbiekben hivatkozna a cseh férfi, akkor valószínűleg erre egy részletesebb szemle választ tudna adni, de ennek a hajónak feltehetőleg nem volt műszaki hibája. Információink szerint a hajót teljesen le is szemlézték, így az szabályosan hagyhatta el a kikötőt.

Radarok, infravörös érzékelők, megannyi technikai eszköz áll rendelkezésére a kapitányoknak hajózás közben, így Borbély szerint életszerűtlen lenne, hogy az ütközést egyáltalán ne érzékelje a Heidelberg kapitánya. Egy ilyen méretű hajónál a legkisebb akadály is érzékelhető. A Dunán jelenleg is túlnyomórészt manuális hajózás szerint közlekednek a járművek, így hiába a rengeteg technológiai segítség, még mindig a kapitányok, és nem a mesterséges intelligencia vezet a vizeken.

A cseh kapitány ellen kétrendbeli, halált eredményező segítségnyújtás elmulasztása bűntett, valamint hatrendbeli segítségnyújtás elmulasztása vétség miatt indult eljárás. Amennyiben a későbbiekben ezzel meg is vádolják a férfit, úgy halmazati büntetésül 4 és fél évre számíthatna maximum, mivel jelen állás szerint halmazati büntetést kellene kiszabni, amiért nem nyújtott segítséget. Letartóztatásra akár számíthatna is, de ha van olyan hely, ahol a mozgását követő eszköz alkalmazható, akkor a bűnügyi felügyelet is szóba kerülhet.

Bravúros volt a magyar hatóságok részéről, hogy még itthon sikerült feltartóztatni a hajót, mert ha átér a szlovák vizekre, már nehezebb dolga lenne a rendőrségnek

– emelte ki Borbély Zoltán, hozzátéve, kulcsfontosságú lehet, hogy a szállodahajó utasai mit rögzítettek a telefonjukkal, és milyen tanúvallomást tesznek, valamint az is, mit fog mondani az olasz túlélő, hisz az sokat számított a Hableány tárgyalásain is.

Szinte napra pontosan öt éve

Egy nap híján, de szinte napra pontosan akkor történt a verőcei tragédia, mint a Hableány hajóbalesete. Öt évvel ezelőtt, 2019 május 19-én a Hableány nevű turistahajót maga alá gyűrte a Viking Sigyn nevű szállodahajó, amelynek fedélzetén 35 ember utazott. A balesetben 27-en meghaltak, egy dél-koreai utast pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A kapitányt, Jurij C.-t öt és fél év fegyházra ítélték nem jogerősen, és hat évre eltiltották a vízijármű-vezetéstől.

A Viking Sigyn testvérhajójának, a Viking Idunnak a kapitánya, Topal F. továbbra is ártatlannak vallja magát „segítségnyújtás elmulasztása” vádban, hiszen hiába haladt a két hajó szinte egymás mellett, nem látta a tragédiát.

Bármennyire is hasonlít egymáshoz a két baleset, mégsem lehet őket teljesen összemosni. A két elsüllyedt hajó méreteiben is más, de a Hableánynak akkor elsőbbsége volt a Viking Sigynnel szemben, ő volt az úgynevezett útjogos hajó.

Borbély Zoltán annyiban párhuzamot vont a két eset között, hogy míg a Viking Sigyn amerikai utasai telefonos felvételeikkel és vallomásaikkal nagyban segítették a bizonyítási eljárást, nem elképzelhetetlen, hogy a Heidelberg utasai is rögzítették a baleset valamelyik momentumát, de talán a legfontosabb az olasz túlélő vallomása lesz.

Hozzátette, fontos, hogy minél hamarabb megtalálják az utasokat, de ahogy telik az idő, erre egyre kevesebb lesz az esély.

Akiket még keresnek

A rendőrség az őrizetbe vétel után nem sokkal a Facebook-oldalán tette közzé, hogy még öt embert keresnek.

Akiket még keresünk: egy 18 és egy 28 éves nő, egy 19 éves, egy 30 éves és egy 39 éves férfi. Ma is kint vannak a mentőcsapatok. A hajón nyolcan voltak. Egy 35 éves férfi partra úszott. Egy 39 éves férfi és egy 20 éves nő holttestét megtaláltuk

– írták röviden a bejegyzésben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt kéri a Dunán és a part közelében közlekedőktől, sportolóktól, horgászoktól, kirándulóktól, hogy amennyiben bármit észrevesznek, ami a balesettel esetleg összefüggésbe hozható, hívják azonnal a 112-t!

(Borítókép: Rendőrök helyszínelnek egy sérült szállodahajónál 2024. május 19-én a Dunán. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)