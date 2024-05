A nőverésbe belebukott fideszes független polgármesterként térne vissza a politikába

Balogh József, a „vak komondorosként” elhíresült volt parlamenti képviselő és egykori polgármester azután bukott bele a politikába, hogy párja bántalmazása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Lánya visszavonulását követően azonban úgy döntött, szeretne visszaülni Fülöpháza polgármesteri székébe, így függetlenként ő is versenybe száll az önkormányzati választáson. A férfival a Blikk készített interjút, amelyből kiderült, hogy mit gondol az indulását övező kritikákról, valamint hogyan készül a választásokra.

Balogh József expolgármester függetlenként térne vissza Fülöpháza élére – írja a Blikk. Ő volt az a férfi, aki egyszerre volt a Fidesz parlamenti frakciójának képviselője, illetve Fülöpháza polgármestere, azonban egy bántalmazási ügybe – egykor úgy tűnt, végérvényesen – belebukott.

Az egykori fideszes részegen olyan súlyosan megverte az élettársát, hogy a nő kórházba került, miután eltört az orra és a járomcsontja is. A brutális verést követően először azzal védekezett, hogy a felesége megbotlott a vak komondorukban, majd a bíróságon már azzal próbálta menteni magát, hogy a párja nem tudta megérteni a lelkiállapotát. Tette nem maradt következmények nélkül: az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, a Fidesz-frakcióból távoznia kellett, így kénytelen volt átülni a függetlenek közé. A bíróság felfüggesztett börtönbüntetéssel díjazta a politikus lelkiállapotát.

Az ominózus esetet követően lánya, Csilla foglalta el a polgármesteri széket, azonban ő nemrég úgy döntött, nem folytatja többé a település vezetését, így újra szabaddá vált a terep. Bár Balogh József nem tervezte a visszatérést, állítása szerint a lánya visszalépése annyira meglepte, hogy végül másképp döntött.

Engem is meglepetésként ért, hogy a lányom nem indul. Ám az egészsége fontosabb, nagyon sok atrocitás érte, ezért a visszavonulás mellett döntött. Az utolsó testületi ülésen jelentette be, hogy nem indul. Azt mondta, szeretné visszaadni ezt a státuszt az édesapjának

– mondta a Blikknek a jelenleg gazdálkodóként dolgozó férfi, aki önkormányzati képviselőként most is részt vesz a Bács-Kiskun vármegyei település munkájában.

Elmondása szerint először csak fontolóra vette a kérdést, de a Fülöpházán működő 60 felettiek klubjának tagjai meggyőzték, hogy szálljon ringbe a polgármesteri pozícióért. „Ha megválasztanak, még egy utolsó ciklust végigcsinálok, aztán tényleg jöhet egy fiatal” – mondta a férfi.

Arra a kérdésre, hogy nem zavarja-e, hogy egyes kommentelők ma is „vak komondorosnak” hívják, s úgy vélik, eljárt felette az idő, azt válaszolta, hogy sokan vélekednek másképp.

Akik felkértek, azok az eredményeket nézik. Azért 2010 óta a község élén álltam, utána pedig a lányom. Mindig azon voltunk, hogy gyarapodjunk, több legyen a település vagyona. Nehéz évek voltak mostanság, még megtartani is kihívásnak tűnt, amit addig megszerzett a község. Ehhez érzek még elég erőt

– bizonygatta Balogh József.

A politikus szerint egy ekkora településen nincs helye pártoskodásnak, így ő is függetlenként indul. Bár a támogató aláírások órák alatt összegyűltek, nagy kampányolásra nem készül, mivel őt is túl gyorsan érte ez az egész, és a falu sem elég gazdag hozzá. Programját egy közös lángosozás keretében jelentette be az érdeklődőknek. A férfi úgy gondolja, hogy a történtek ellenére az elmúlt tizennégy esztendőben megszerzett bizalom elegendő lesz a győzelemhez.