Élénkülés várható idén nyáron a nyaralók piacán – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Nemcsak jóval több ingatlan van meghirdetve a tavalyi évhez képest, de egyes helyeken az árak is csökkentek. A legdrágábban továbbra is a Balaton északi partján jutunk nyaralóhoz, de aki beéri a Tisza-tóval is, az akár 167 ezer forintos átlagos négyzetméterárral is találkozhat.