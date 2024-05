Tehén fertőzött meg embert madárinfluenza-vírussal, Rusvai Miklós szerint ez nem jó jel

Eredetileg minden influenzavírus a madarakban létezik, a H5N1 is – mondta Rusvai Miklós az InfoRádióban. Az állatorvos, víruskutató szerint macskában, kutyában is előfordult már a H5N1, és most tehenekben is kimutatták.

Rusvai Miklós szerint ez azért nem jó jel, mert több hónapon keresztül cirkulált a tehénállományban a vírus, mielőtt észrevették volna. Tehát előbb derült ki, hogy az embert fertőzte a vírus, és azután következtettek vissza arra, hogy eredetileg a tehenek között volt jelen.

Ez azért érdekesség, mert tehénben madárinfluenzáról még soha nem számoltak be, ez egy új jelenség, de innentől kezdve fokozatosan ellenőrizni kell a tehénállományokat is, nehogy kialakuljon bennük egy olyan változat, amely azután emberről emberre is terjedni tud

– fogalmazott a szakértő.

Mint mondta, az emberről emberre terjedés az úgynevezett fajadaptációs képességtől függ. Ennek a fajadaptációnak többnyire idő kell, és a terjedéshez a véletlen is hozzájárulhat. Eddig ez még nem történt meg, az emberről emberre való terjedés képességét még nem szerezte meg a vírus – tette hozzá Rusvai Miklós.