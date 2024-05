Buliból tartott hazafelé a verőcei hajóbalesetben érintett társaság a tragédia éjszakáján

Mindannyian tapasztaltak voltak a hajózásban, kettejüknek hajós jogosítványa is volt és tisztában voltak a víz veszélyeivel – mondta a verőcei tragédiában érintett társaság egyik közeli barátja az RTL Híradónak, aki azt is elárulta, hogy a kishajóval utazó társaság egy buliból tartott hazafelé Nagymaros irányából.

Egy baráti társaság tragédiája a verőcei hajóbaleset, a hajó tulajdonosa és a húga, a szomszéd lány és annak szerelme, valamint még három jó barátjuk mentek közösen szórakozni – mesélte az RTL Híradónak a tragédiában érintett társaság egy közeli ismerőse.

Mint megírtuk, halálos hajóbaleset történt Verőcénél szombat éjjel, ahol egy szállodahajó ütközött egy kisgéphajóval. A rendőrség tájékoztatása szerint a szállodahajónak ütköző motorcsónakban nyolcan utaztak, közülük egy férfi kijutott a partra, két embernek a holttestét találták meg, öt embert jelenleg is keresnek, az ő fotóikat hétfőn tette közzé a rendőrség.

Egy buliból tartottak hazafelé

A csatorna úgy értesült, hogy a kishajón egy buliból hazafelé tartó társaság utazott. A szemtanúk elmondták, hogy este tíz után óriási csattanást hallottak, és látták, ahogy a szállodahajó felkapcsolja a reflektorait, de nem állt meg.

A társaság egyik közeli ismerőse arról számolt be, miszerint a kishajón utazó társaság Nagymarosról indult és Dunakeszin aludtak volna.

Elméletileg még Vác lehetett úti cél, de már nem értek oda. Az indulástól szinte azonnal baleset érte őket. Próbáltuk őket elérni, a helymeghatározásuk 10 óra 17-kor vette őket utoljára

– mesélte a fiatal nő az RTL-nek, aki azt is elmondta, hogy a barátai közül kettőnek is volt hajós jogosítványa, de mindannyian tapasztaltak voltak a vízen, ezért is érthetetlen számára a tragédia.

A nyolcadik utast – aki partra tudott úszni és életben maradt – a nyilatkozó nő nem ismeri, de bíznak benne, hogy felépülése után segít nekik megérteni a történteket.

Várjuk, hogy hátha az olasz férfi fog tudni mondani valamit. Egyelőre annyit tudunk, hogy rossz állapotban van, és nem emlékszik arra sem, hogy hogyan szállt be a hajóba vagy hogyan úszott ki. Ő az utolsó reményünk talán, hogy el tudná mondani, hogy mi történt

– mondták el.

A baráti társaság egyik tagját, Varga Sándor Pétert a csatorna a Dunán érte utol, ahol a férfi a keresésben segített.

Borzalmas az egyik legjobb barátomat keresni a vízen

– mondta a férfi, aki a baráti társaság több tagjával együtt segíti a keresést az érintett partszakaszon.