„Kell valakinek ez az értékes kőbányai telek?” – hadüzenetként értékelte Lázár János kijelentését Vitézy Dávid

„Lázár János újabb hadüzenetet küldött Budapestnek” – így értékelte szerda reggel a közösségi oldalán Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt az építési és közlekedési miniszter keddi kijelentését, mely szerint felmerült, hogy a Közlekedési Múzeumot Debrecenben építenék meg. Lázár János erről a hajdúsági városban beszélt, a Debrecen Televízió Közügy Extra című műsorában. A tárcavezető a városban utcafórumot is tartott.

A tévének elárulta, hogy az új intézményt, amelyet 150 milliárd forintból terveznek létrehozni, meg lehetne valósítani valahol a BMW-gyár közelében is. Lázár szerint erről már első olvasatban a kormány is tárgyalt. Mint kiemelte: egy kifejezetten modern épületet terveznének felépíteni az autópálya mellé, ennek a lehetőségeit vizsgálják jelenleg is – írja a dehir.hu portál.

Ez a kijelentés verte ki a biztosítékot Vitézynél, aki Facebook-oldalán fakadt ki a terv ellen. Ez már nem az első csörtéjük. Mint írta, a

rombolás olyan újabb szintje ez, amire már nehéz épeszű magyarázatot találni.

„Ez a kormány 2015-ben zárta be a városligeti múzeumot. Ezt követően, 2016-tól vezettem az intézményt és elértük, hogy ne a Városligetben építsük újjá, ahol jelentős föld alatti bővítéssel és kétséges építészeti megoldásokkal terveztek. Így kiváló új otthont kapott a múzeum, a kőbányai Északi Járműjavítót. Ennél alkalmasabb helyszínt keresve sem lehetne találni: ipari műemlék, gyönyörű vasúti csarnok, Budapest megújuló rozsdaövezetében, de mégiscsak könnyen megközelíthető helyen minden budapesti és vidéki polgár számára, az 1-es villamos mellett, busszal 10 percre a Deák tértől” – írta Vitézy, aki ezután úgy fogalmazott, „nem tudja, mi motiválhatja Lázár Jánost ebben a nyilvánvaló károkozásban: kell valakinek ez az értékes kőbányai telek és le akarja rombolni az ipari műemléket jelentő Északi Járműjavítót? Tetszelegni a vidéki kijáróember szerepben? Vagy egyszerűen csak ennyire utálja Budapestet?”

Vitézy szerint a Közlekedési Múzeumnak továbbra is Budapesten a helye, az országnak ugyanis ez a város a közepe, ebben a régióban él az ország harmada és ide mindenhonnan könnyű eljutni. Ráadásul – sorolta – a magyar közlekedéstörténet legfontosabb epizódjai Széchenyitől Barossig, Ganztól az Ikarusig mind ide kötődnek. „A magyar közlekedéstörténet finoman szólva sem a debreceni akkumulátorgyárral kezdődik” – tette hozzá.

Vitézy kiemelte, furcsa egybeeesés, hogy az új múzeum terveit eddig két ember kritizálta: Lázár János mellett nemrégiben Karácsony Gergely. „A jelenlegi főpolgármester ahelyett, hogy küzdene a múzeum Budapesten tartásáért, a pártpolitikai logikán inkább elárulja a budapestiek érdekeit. Hiszen amikor a múzeum terveit pusztán azért bírálja, mert azokat a vezetésemmel dolgozták ki, igazából ő maga szolgáltatja az alapot Lázár János Budapest-ellenes politikájához. Hasonló ez ahhoz, amit a főváros által akadályozott vasúti fejlesztések vagy épp a Galvani híd esetén láthattunk” – írta a főpolgármester-jelölt.