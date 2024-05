Szijjártó Péter: Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek

Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, Magyarország pedig Svájchoz mindig is különös tisztelettel viszonyult – jelentette ki Szijjártó Péter.

„És ez részben azért van, mert 1956-ban számos üldözött honfitársunk nálatok talált második otthonra, részben pedig azért, mivel mi mindig is csodálattal figyeltük ragaszkodásotokat a szuverenitásotokhoz, mindig is tisztelettel figyeltük a béke melletti kiállásotokat, és mindig is éreztük a közösséget az illegális migrációval szemben való fellépés tekintetében” – sorolta a miniszter.

Szijjártó Péter szerint ezek mind aktuális kérdések ma is, és ígéretet tett rá, hogy a közelgő magyar európai uniós elnökség alatt mindent meg fog tenni a kormány a bevándorláspolitika megváltoztatása érdekében, majd biztosította svájci kollégáját, hogy „Magyarország minden nyomás ellenére is kiáll a béke mellett”.

A miniszter szerint minden egyes nappal „gyakorlatilag közelebb jutunk a világháborús eszkaláció veszélyéhez”.

Látjuk, hogy mi történik, európai politikusok nukleáris fegyverek bevetéséről nyilatkoznak, az oroszok pedig gyakorlatot tartanak taktikai nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban

– mondta, és hozzátette, hogy ennek megálljt kell parancsolni, méghozzá úgy, hogy az unió polgárai „a békepárti politikusokat delegálják az Európai Parlamentbe”.

A miniszter méltatta Svájc béke iránti elkötelezettségét, üdvözölve a békekonferencia megrendezését, ugyanakkor kiemelte, hogy minden háborúzó félnek jelen kellene lennie a siker reményéhez. Kitért a kommunikációs csatornák nyitva tartásának fontosságára is.

Az nem nagy diplomáciai teljesítmény, ha az ember csak azzal beszél, akivel mindenben egyetért

– vélekedett.

Közölte, hogy a kormány a magyar EU-elnökség idején szeretné lezárni a tárgyalásokat a Svájccal megkötendő intézményi megállapodáscsomagról.

Elmondta azt is, hogy az elmúlt tíz évben negyven svájci cég kapott állami támogatást magyarországi beruházásához, és arról tájékoztatott, hogy 900 svájci vállalat több mint 30 ezer embernek ad munkát ma Magyarországon – írja az MTI.