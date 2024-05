Gyopáros Alpár: több mint 11 milliárd forintból fejlesztettek játszótereket a Magyar Falu Programban

Gyopáros Alpár – aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is – elmondta, hogy Magyarországon 2900 településen élnek ötezernél kevesebben, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ilyen településen legalább egy játszótér fejlesztése valósult meg.

Felidézte, hogy a program indulása előtt, már 2018-ban elkezdték járni az ötezer lélekszám alatti településeket annak érdekében, hogy megtudják, milyen támogatásra van szükség. Megjegyezte: nem szerettek volna olyan támogatási célokat megjelölni, amelyekre nem volt igény.

Mint mondta, a cél az volt, hogy a Magyar Falu Program támogatásai a lehető legjobban hasznosuljanak az adott településeken, így a kistelepülésen élők helyben maradjanak és növekedjen a lakosságszám. Igény volt egyebek mellett út- és járdafelújításokra, óvodák és bölcsődék építésére, bővítésére, orvosi rendelők felújítására, szolgálati lakások kialakítására, kisbolt felújítására, falubusz és eszközök beszerzésére.

Hozzátette: azokon a helyeken, ahol elkezdett nőni a lakosság száma, és egyre több gyermek született, igény jelentkezett játszóterek kialakítására is. Ilyen település Mórichida is, ahol 5 millió 831 ezer forint támogatásból újult meg a 2013-ban kialakított játszótér elavult eszközparkja – ismertette. Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy Mórichida a Magyar Falu Programban 2019 óta 418 millió forint támogatást nyert el, a népességszám pedig 5-10 százalékkal nőtt.

László Attila független polgármester elmondta, hogy a 418 millió forintból 350 millió forintot tettek ki az önkormányzati fejlesztések.