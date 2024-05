Szombaton és vasárnap többen posztoltak fotókat a közösségi médiában arról, hogy a Hősök terén és annak közelében különféle katonai eszközöket láttak.

Mindez nem volt előjel nélküli, ugyanis – mint ahogy mi is megírtuk – a múlt héten már a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is figyelmeztetett arra, hogy egy filmforgatás miatt módosul a hétvégén a közlekedés a Hősök terén és környékén, beleértve még a kisföldalattit is.

A BKK még nem írt arról, hogy milyen filmről van szó, a Tények viszont azóta közölte, hogy

Ryan Reynolds legújabb hidegháborús akciófilmjét, a Maydayt forgatták a hétvégén a Hősök terén.

Ehhez kellettek azok a szovjet tankok és egyéb harcjárművek is, amelyeket a budapestiek láthattak (sőt állítólag még a méretes rakétát is lehetett látni a helyszínen).

A forgatásról vasárnap este egy videó is napvilágot látott a YouTube-on:

A MayDay forgatásáról már két hete is írtunk. Úgy tudni, hogy Ryan Reynolds és családja, azaz Blake Lively, valamint közös gyermekeik nagyjából egy hónapot töltenek Budapesten a forgatás miatt.