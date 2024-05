A különleges fürdő, amitől a mennyben, vagy épp a Dűne második részében érezzük magunkat

Az első és talán legfontosabb kérdés, hogy mi is az a hangtálterápia?

„A hangrezonanciát ősidők óta használja az emberiség gyógyítás céljából. Az ütemes dobolás általi transzállapotban bekövetkező gyógyulás és gyógyítás őshazája az indián sámánok Amerikája. Keleten inkább a szertartásokhoz használt tálak, csengők megszólaltatása hozta meg az eredményt. Kolostorokban a gyógyító puják, mantrák és az ércedények együttes hangzata helyezte az embert transzközeli állapotba. Ezeket a tálakat használták kifejezetten gyógyításra is. Erről szóló leírások már a Védákban is megtalálhatók. Kedvelt megnevezésük: tibeti zengőtálak. Indiában és Nepálban is előszeretettel alkalmazzák és oktatják. A megszólaltatott tál az emberben felgyülemlett és besűrűsödött alulrezonált energiákat feloldja, majd gyógyító rezonanciával tölti fel” – olvasható a hangtálterápia ismertetésében, amit Balla Tibor hangtálterapeuta írt.

13 Galéria: Tibeti hangtálfürdő Fotó: Papajcsik Péter / Index

Szó se róla, alapvetően nyitottan, de nem kevés kérdéssel és kételkedve érkeztünk Gyenis Anetthez, aki már hét éve foglalkozik hangtálterápiával, és a közelmúltban döntött úgy, hogy ezzel a módszerrel nemcsak közeli barátainak, hanem a nagyérdeműnek is segít. Ugyan alapvetően spirituális kérdésről van szó, de miért is ne próbálhatnánk ki a hangtálterápiát, számolhatnánk be olvasóinknak a hatásokról, tapasztalatokról? Persze ahogyan a többség, így mi is bizalmatlanná válunk, amikor azt halljuk, hogy így a rezgések, meg úgy az energiák. Mi az a rezgés, mit jelent egyáltalán ebben kontextusban az energia fogalma? Ugye, hogy jogos felvetések?Ám rá kellett jönnünk, hogy a hangtálterápiát messze nem az egzakt tudományos magyarázatok, az elmélet felől kell megközelítenünk.

Sokkal szerencsésebb, ha azzal foglalkozunk, hogy a hangtálterápia végeztével hogyan érezzük magunkat.

„Hét éve irodai munkát végeztem, és iszonyatos ínhüvelygyulladásom lett, jártam mindenféle orvosnál, különböző terápiákat kipróbáltam, ultrahang, lökéshullám, szteroidinjekció, tényleg mindent. Elmentem egy hangtálterápiás tanfolyamra, megvettem a hangtálakat, azt vettem észre egy hét múlva, hogy már nem fáj a kezem. Először csak a családnak tartottam hangtálterápiát, de miután már három-négy éve foglalkoztam vele, a barátaimat, kollégáimat és ismerősemet is bevontam. Mindig nagyon pozitív volt a végeredmény. Egyetlen negatív tapasztalatról tudok beszámolni, a kezelés után az egyik ismerősömnek beállt a válla” – mondta Gyenis Anett, amikor arról kérdeztük, hogyan találkozott a hangtálak – szerinte – gyógyító erejével.

Káprázatos nyugalom és a Harkonnen-invázió

Miután kényelmesen elhelyezkedünk, három csengetés jelzi a hangfürdő kezdetét. Nagyjából tíz másodperc elegendő ahhoz, hogy a lehető legkényelmesebb pozíciót felvegyük. A hangtál-terapeuta ezt követően nem előre meghatározottan, hanem intuitív módon, mint egy jazz-zenész szólaltatja meg a hangtálakat. De mielőtt nekivágtunk volna, a következő rövid párbeszéd zajlott le: „Van szívritmuszavarod? Tudtommal nincs. Ha van, akkor sem halsz bele a kezelésbe.”

A hangfürdő átlagosan negyvenöt percig tart. Sokan elalszanak, de a többség felébred a terápiát lezáró újabb csengetésre, ami tisztán elkülönül a tálak hangjaitól. Mi a hangfürdő alatt nem szerettünk volna elaludni, és ha már Tibet és hangtálak, akkor a buddhizmus ősi, egyszerű, a légzésre összpontosító meditációs technikáját alkalmazva maradtunk ébren. A légzésmegfigyelésre épülő meditációs praxis stresszcsökkentő és koncentrációs képességet növelő hatását tudományos vizsgálatok támasztják alá. Hogy a megvilágosodást is el lehet-e érni általa, azt tudományos vizsgálatok helyett sokkal inkább a páli kánon és más szent szövegek, szútrák támasztják alá.

13 Galéria: Tibeti hangtálfürdő Fotó: Papajcsik Péter / Index

Elméletben a következőkre hat pozitívan a hangterápia:

stressz, rohanó életmód által okozott feszültségek oldására,

izomzat lazítására,

érrendszeri problémákra,

nyaki, háti, deréktáji, ízületi fájdalmak enyhítésére, megszüntetésére,

alhasi problémák, görcsök oldására,

immunrendszer erősítésére,

légzési problémákra,

koncentrálóképesség javítására,

fejfájás megszüntetésére,

erőtlenségérzet megszüntetésére,

salaktalanítás, méregtelenítés javítására,

alvási nehézségekre,

helyes elmélyülés (meditáció) megtapasztalására.

Na jó, de milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok? – adódik a kérdés joggal.

Az biztos, hogy egy-két kellemetlenségtől eltekintve csodásan, irgalmatlan gyorsan eltelik az a negyvenöt perc, amit a hangfürdőben töltesz a lélegzetvételeidre és hangtálak hangjaira összpontosítva, a gondjaid, a telefonod, az üzenetek és újabb megoldandó feladatok nélkül.

Vannak kifejezetten zavaró hangzású hangtálak, de vannak olyan harmóniák is, amelyek igazán kellemesek a hallójáratoknak, és ami a legfontosabb, megnyugtatóak.

Embere válogatja, hogy az egyes tálak hangzása milyen hatást vált ki. A hangtál-terapeuta folyamatosan monitorozza a hatást. A hangfürdő egy pontján a Dűne zenéjét idéző összhangzás keletkezett, ami pár percre teljesen kimozdított a békés, gondolatok nélküli, pihentető tudatállapotból, és attól kezdtem tartani, hogy a Harkonnen-ház tagjai már nem szimplán a közelben, hanem épp a spájzban vannak.

A következőket hallhattuk:

Hazudnánk, ha azt állítanánk, hogy bármilyen egzakt értelemben vett gyógyító hatást tapasztaltunk volna, viszont kijelenthetjük, hogy stresszoldó, nyugtató hatása biztosan van a hangfürdőnek. Ez már önmagában fél egészség, tudva, hogy a stressz milyen halálos kimenetelű betegségek melegágya.

„Ez spirituális gyógymód, nem mondhatjuk azt, hogy gyógyítunk, de segít. A hangtálterápia blokkoldó. Tulajdonképpen a test szerves részeiben is oldja a blokkokat. Nem szeretem hangsúlyozni, hogy a hangfürdő sejtszinten hat, mert értem, hogy ez is olyan furcsának hangzik, csak azt szoktam mondani, hogy el kell jönni, és ki kell próbálni. A teljesen szkeptikus barátnőmnek se fáj már a dereka, még egy orvos ismerősöm is áradozott egy közös ismerősünknek a hangtálterápiáról” – fogalmazott Gyenis Anett.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)