Karácsony Gergely hétfőn közösségi oldalán nyomatékosította, hogy Budapesten a Duna folyik, nem a Tisza. Bejegyzése alatt igazi kommentháború robbant ki, ugyanis Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke és Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt is reagált az elhangzottakra.

Mint írtuk, Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke, fővárosi és EP-listavezetője hétfőn egy interjúban többek között a budapesti városvezetésre is megjegyzéseket tett.

Karácsony Gergely szerint ideje volt már, hogy Magyar Péter mondjon valamit Budapestről, ha már egyedüliként a fővárosban állított listát a pártja. „Tartozott ezzel a budapestieknek. A haszontalan mondatoknak is van hasznuk: kiderül belőlük, hogy a Tisza fővárosi indulása nettó pártépítés, semmi köze Budapest valóságához, valós problémáihoz” – írta a főpolgármester hétfőn a közösségi oldalán.

Az még hagyján, ha valaki nem ismeri a Lánchíd történetét – Széchenyiék valóban csodát tettek a megépítésével, de ehhez nem másfél évre, hanem egy évtizedre volt szükségük. Az azonban már vaskos politikai hazugság, hogy a híd felújítása hosszú évekbe és a tervezett összeg sokszorosába került. Ilyet még a fékezhetetlen agyvelejű Budai Gyula sem mert állítani

– fogalmazott Karácsony Gergely, aki szerint a valóság ezzel szemben az, hogy a Lánchíd felújítása két év alatt, a tervezett költségkeretnél kevesebb pénzből készült el.

Úgy véli, valóban jó lenne egy gyaloghíd a Dunán, de aki csak egy kicsit is ismeri a klíma- és a lakhatási válságban szenvedő Budapest valódi problémáit, az tudja, hogy ez az ötlet nincs az első megoldandó ezer ügy között. „Tiszta szerencse, hogy ezeket a tévedéseket és félreértéseket is lesz alkalmunk megvitatni már most vasárnap, a fővárosi listavezetők vitáján, én biztosan ott leszek” – tette hozzá.

Magyar Péter és Vitézy Dávid is reagált

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Karácsony Gergely vádjait, kommentben azt írta, szerinte ahol gellérthegyi siklót vagy egyéb hasonló presztízsberuházásokat sikerül összehozni, ott egy gyalogoshíd is beleférhet.

Ahogy egyébként az is, hogy biztonságos bicikliutak készüljenek, amelyek nem csak a dugót és a légszennyezést növelik. Ahogy a rakparttal is lehetne értelmes dolgokat kezdeni, nem csak lezárni (lásd Bécs). Érdekes módon a főváros irányításának átalakításáról tett kijelentéseimre nem reagált, gondolom, Önöknek is jól jön a sok kerületi pozíció, mutyi és teljesen eltérő szabályok. Csak ez közben a világ legcsodálatosabb fővárosának nem jó

– oktatta ki Karácsony Gergelyt a Tisza Párt alelnöke.

Közölte azt is, hogy a Tisza Párt csak a budapestiek érdekét szolgáló előterjesztéseket fogja támogatni, és mindent el fog követni, hogy a hatalmi elit pártjainak csápjait „lenyesegessük erről a fantasztikus városról”.

A vitába Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje is becsatlakozott, aki a maga részéről inkább örül, hogy végre érdemi szakmai kérdésekről, víziókról, fejlesztési javaslatokról szól a kampány, és nem csak a szokásos panaszkodásról, egymásra mutogatásról és pártpolitizálásról.

Látom, hogy zsigerből reagálsz, de nem kell mindenkit egyből betolakodónak tekinteni és egyből rátámadni, aki kritikát mer megfogalmazni a városvezetés teljesítményéről, vagy van érdemi fejlesztési terve vagy ötlete Budapestről. Szerintem például erről is szólhatna az általad gyakran hangoztatott Budapest köztársaság, hogy nem a DK-s lejáratási logikát alkalmazod egyből, amint valaki mer valami újat mondani Budapestről

– üzente Karácsony Gergelynek.

Az alkalmat megragadva Vitézy Dávid felhívta a figyelmet a budapesti gyaloghidak fejlesztésére vonatkozó terveire, amelyekről az Indexen is beszámoltunk.