Karsai Dániel, az aktív eutanáziáért küzdő, gyógyíthatatlan, halálos ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogász hétfőn Facebook-bejegyzést tett közzé, amit ezzel a felütéssel kezdett: „Ha egyszer egy üzlet beindul, akkor beindul.”

Majd kiemelte: az Alkotmánybíróság szerdán dönt a népszavazási ügyekben. Ám szerinte ennél sokkal fontosabb, hogy megjött egy válasz Strasbourgból, amelyet már régóta várnak.

Így kiderült, hogy az ottani ítélethirdetésre június 13-án, 10 órakor kerül sor az ügyében.

Mint korábban írtuk: Karsai Dániel tavaly ősszel fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. Ez lehet az a testület, amely az alkotmányjogász szerint döntést hoz júniusban.

Az ítéletet a bíróság honlapján hirdeti ki. „Most mondanám, hogy megkezdődött a visszaszámlálás, de A háromtest-probléma című sci-fiből megtanultam, hogy az nem jelent jót, úgyhogy inkább régimódian vágom a centit” – összegezte Karsai Dániel.

Erről beszélt az Indexnek nemrég

Az aktív eutanáziáért küzdő, gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő alkotmányjogász már most is sikernek tartja azt, amit elért. Az Indexnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy az öngyilkosság lehetősége nem vetődött fel benne, a magánszférája eltűnt, de a belső világa, a gondolatai még mindig kizárólag az övé.

„Igen, én vallásos vagyok, akkor is, ha veszekszünk eleget, hogy úgy mondjam, volt már kiabálós beszélgetésem az égiekkel, de meggyőződésem, hogyha káromkodva is beszélek, az nem istenkáromlás. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember így beszél, de olyan másfél éve kapom az erőt ahhoz, hogy megbirkózzak ezzel az élethelyzettel. Úgyhogy összességében az én vallásosságom inkább mélyült

– fogalmazott a napokban lapunknak Karsai Dániel.