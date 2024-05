Mike Tyson amerikai nehézsúlyú ökölvívó rosszul lett egy Miamiból Los Angelesbe tartó repülőút során vasárnap – írja a Page Six. Az egészségügyi komplikációk két hónappal azelőtt léptek fel a bokszolónál, hogy visszatérne a ringbe Jake Paul ellen.

Az In Touch Weekly az elsők között számolt be a hétvégi esetről, de Tyson képviselője válaszolt a „hamis hírekre, miszerint az orvosi ellátása okozott késedelmet” a sportoló repülőgépének felszállása előtt. Szóvivője elmondta, hogy a profi bokszolónál egy fekély miatt valóban émelygés és szédülés lépett fel 30 perccel a leszállás előtt,

a gép felszállása viszont nem Tyson miatt, hanem „a repülőgép légkondicionálási problémája miatt” késlekedett.

„Hálás az orvosi személyzetnek, akik ott voltak, hogy segítsenek neki” – fogalmazott az ökölvívó szóvivője. Tisztázta, hogy az 57 éves Mike Tyson már „remekül van”.

Tyson ringbe száll a „feltörekvő sráccal”

Ahogyan arról az Index is beszámolt, rendkívül vegyes a visszhangja a július 20-ra tervezett Mike Tyson vs. Jake Paul bokszmérkőzésnek. Van, aki szerint a Netflix belépése a sportágba örömteli fejlemény, mások úgy vélik, a csata idejére már az 58-at is betöltő legendának akár az élete is veszélyben lehet 31 évvel fiatalabb ellenfelével szemben.

A promóterek minden idők legnagyobb érdeklődéssel kísért bokszcsemegéjeként harangozták be a 80 000 nézőt befogadó dallasi AT&T Stadionban megrendezésre kerülő összecsapást. Mike Tyson a hónap elején úgy fogalmazott, hogy a párosítás „nem lehetetlen”.

Ő az új feltörekvő srác a színen. Szeretem alapjaiban felrázni a sportvilágot, és most is ezt teszem. Ez csak valami, amit meg akarok csinálni

– fogalmazott a profi ökölvívó a sajtónak. „Ki más tudná meglepni a sportvilágot? Senki más nem képes erre” – tette hozzá.

A „Mike Tyson Mysteries” sztárja egész hónapban az Instagramon keresztül dokumentálta a szigorú edzéseit, miközben „visszatért a régi kerékvágásba”. Eközben a 27 éves Paul ugyanezt tette a saját oldalán. „Le fogom harapni a füledet, Mikey” – viccelődött a YouTube-vlogger egy nemrégiben készült videóban, utalva Tyson hírhedt 1997-es, Evander Holyfielddel vívott meccsére. Paul ebben a hónapban egy sajtótájékoztatón „született nehézsúlyúnak” nevezte magát, aki képes lesz legyőzni a visszavonult profit.

Jake Paul eddig többek között a vegyes harcművész Ben Askren, a UFC-s Tyron Woodley és az MMA-sztár Anderson Silva ellen küzdött. Tyson 1985 és 2005 között versenyzett profi szinten, és négy évig volt vitathatatlan nehézsúlyú bajnok. A mérkőzést a Netflix élőben közvetíti.