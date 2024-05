Ha Magyarországon múlik, akkor Mark Rutte nem lesz NATO-főtitkár

Szijjártó Péter Marosvásárhelyen kijelentette, hogy a kormány továbbra sem támogatja Mark Rutte jelöltségét a NATO főtitkári tisztségére, mivel az észak-atlanti szövetségben alapvető fontosságú a százszázalékos bizalom, márpedig a holland miniszterelnök korábban Magyarország „térdre kényszerítéséről” beszélt. A tárcavezető nekiment a litván kollégájának is, ugyanis Szijjártó szerint ő „az egyik kegháborúpártibb politikus” az Európai Unióban.

A külgazdasági és külügyminiszter az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral közösen rendezett sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva üdvözölte, hogy Klaus Iohannis román elnök személyében most van keleti jelölt a NATO főtitkári tisztségére – írja az MTI.

Kiemelte, hogy napjainkban mindenki az észak-atlanti szövetség keleti szárnyának erősítéséről beszél, azonban „valahogy az senkinek nem jut eszébe, hogy ha keletről jön a fenyegetés, akkor esetleg legyen keletről a főtitkár is”.

Mark Rutte leköszönő holland kormányfő jelöltségével kapcsolatban aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra sem tudja ezt támogatni, mivel az érintett korábban azt mondta, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni.

Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy olyan embert, aki ilyen álláspontot fogalmaz meg és tart fenn, azt egy olyan szervezet élére megválasztjuk, ahol a százszázalékos bizalom alapvető fontosságú. Itt akár meg is kell halni egymásért, ezt olyan embernek kell vezetnie, akiben százszázalékig meg tudunk bízni

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A tárcevezető megerősítette, hogy a nap folyamán kemény vitát folytatott litván kollégájával Brüsszelben, és úgy vélekedett, hogy ma Gabrielius Landsbergis „az egyik legháborúpártibb politikus” az európai uniós külügyminiszterek között.

„És akárhogy is kiabál valaki velem, akárhogy is agresszívoskodik valaki, én akkor is békepárti maradok” – húzta alá Orbán Viktor külügyminisztere.

Mi, magyarok békepártiak vagyunk, s nem támogatunk semmilyen olyan intézkedést, amely a háborús eszkaláció veszélyét még inkább növelné. Mi azt szeretnénk, ha minél előbb béke lenne, mert csakis a békével lehet emberi életeket menteni

– jelentette ki Szijjártó Péter.