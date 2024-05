Kiadták a figyelmeztetést, zivatarok rondítanak bele a nyárias időjárásba

Kedden is a napsütés lesz túlsúlyban, de délután a Dunántúlon egy hidegfront hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és itt feltámad az északira-északnyugatira forduló szél. Kora reggel 9–16, délután 23–29 fokot mérhetünk, nyugaton lesz hűvösebb.

A felhős tiszántúli tájakon is szakadozik a felhőzet, és általában sok napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. A Nyugat-Dunántúlon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, ott számíthatunk a legnagyobb számban záporra, akár felhőszakadással is kísért zivatarra, míg keletebbre kevesebb csapadékgóc várható – írja a HungaroMet.

A Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet délutántól zivataroktól függetlenül is egyre több helyen erős, viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat zivatar miatt tizennégy vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Tolna vármegyében.

A késő délelőtti, déli óráktól északnyugat, nyugat felől egy délkeletre helyeződő gyenge front hatására a Dunántúlon, annak is főként a nyugati felében elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A front és a zivatarok együttes hatására délután a Dunántúlon viharossá (55–75 kilométer per óra) fokozódhat az északnyugati szél.

Fotó: HungaroMet

A Dunántúl nyugati felében a zivatarokhoz előbb nyugaton, majd délnyugaton néhol felhőszakadás (30 milliméter) is társulhat. Később, délután, este az ország középső területein is van esély helyenként zivatarra (a nyugati megyékhez képest várhatóan kisebb számban).

Marad a nyárias időjárás

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint kedden is marad nyárias időjárás, fronthatás nem várható. Meleg, többfelé fülledt lesz a levegő, ami nehézlégzést, mellkasi panaszokat, szédülést okozhat.

Fejfájás, gyulladásos panaszok is jelentkezhetnek. A melegre érzékenyebbeknél pedig fáradékonyság, bágyadtság, alvászavarok is előfordulhatnak. A szelesebb nyugati tájakon ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, valamint fokozódhatnak a fejfájásos panaszok.

Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok, így az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt helyen! 11 és 15 óra között az UV-sugárzás erős, sokfelé nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras