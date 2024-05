Zenét hallgathatott a mozdonyvezető, elgázolta egy vonat

A békéscsabai vasútállomáson kedd délelőtt elgázolt egy mozdonyvezetőt a vonat. Váczi Viktor, a MÁV sajtóügyeletese közölte, az állomási tolatómozdony ütötte el a szolgálati átjáróban a mozdonyvezetőt, aki éppen átkelt a síneken.

Az RTL Híradó úgy tudja, a 25 éves vasutas egy vonathoz ment, amikor elütötték. Több szemtanú is arról számolt be kamerán kívül, hogy a férfi valószínűleg zenét hallgatott, ezért nem vehette észre időben a közeledő vonatot, pedig több munkatársa is kiabált neki. A MÁV ezeket az információkat nem erősítette meg.

A vasutas csak az utolsó pillanatban vette észre a szerelvényt. Próbált kitérni előle, de nem sikerült, és a lába alászorult. A bajba jutott férfit a kiérkező tűzoltók a mentőkkel közösen segítették ki a vonat alól. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, amire végül nem volt szükség. A férfi egyik lába súlyosan megsérült.

Bajtársaim egy férfit súlyos, roncsolt alsó végtagi sérüléssel láttak el, a helyszíni beavatkozásokat – rögzítést, fájdalomcsillapítást, infúzióbekötést – követően stabil paraméterekkel, földi úton szállították kórházba

– nyilatkozta a Híradónak Hangai József, az OMSZ regionális kommunikációs munkatársa. A rendőrség még vizsgálja, hogy pontosan miért történt a baleset.