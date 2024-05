Stagnálnak a négyzetméterárak a Balatonnál

Májusban a Balaton környékén meghirdetett ingatlanok négyzetméterára közel azonos az előző év ugyanezen időszakában mért árakkal, miközben az északi és déli parton is jóval nagyobb a meghirdetett ingatlanok száma – közölte a money.hu alapján az MTI.

Az északi parton közel huszonhárom, míg a déli parton több mint tíz százalékkal nőtt a kínálat.

Az ingatlan.com májusi adatai, valamint az aktuális hazai ingatlanpiaci trendek alapján a money.hu összegyűjtötte, hol lehet érdemes most nyaralót vásárolni, és hogyan finanszírozható akár hitelből is egy balatoni víkendház.

Változatos képet mutatnak a balatoni ingatlanok négyzetméterárai: a leginkább felkapott településeken (Balatonfüred, Tihany, Siófok, Zamárdi) továbbra is 1,1–1,6 millió forintos átlagos négyzetméterárakkal kell számolni. Idén májusban ehhez a körhöz csatlakozott Felsőörs és Balatonakali is, mindkettő esetében szignifikáns emelkedés figyelhető meg.

ELŐBBI TELEPÜLÉSEN csaknem A DUPLÁJÁRA DRÁGULT (956 EZER Forint/négyzetméter) A MEGHIRDETETT INGATLANOK NÉGYZETMÉTERÁRA, UTÓBBINÁL 32 százalékOS A DRÁGULÁS, VAGYIS NÉGYZETMÉTERENKÉNT TÖBB MINT 1,1 MILLIÓ FORINTOT KELL FIZETNI.

A Balaton környéki ingatlanpiac jelenlegi tendenciái azt mutatják, hogy a vevők számára igencsak kedvező alkupozíciók alakultak ki, különösen az északi part kevésbé ismert településein. Ezzel együtt a déli parton, a tótól kicsit távolabb eső területeken is egyre több megfizethető ingatlan található – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az északi parton eladó ingatlanok száma mintegy huszonhárom százalékkal nőtt, így az érdeklődők idén májusban több mint 6100 eladó ingatlan közül válogathatnak, ráadásul több településen is kedvezőbbé váltak az ingatlanvásárlási feltételek.

A Szent György-hegy lábánál fekvő Hegymagason, a Keszthelyi-hegység közelében található Lesencetomajon, valamint a Hegyestű melletti Szentantalfán is jelentős árcsökkenés tapasztalható.

Hegymagason körülbelül a felére, negyvenhat százalékkal, Szentantalfán negyvenegy százalékkal, Lesencetomajon pedig tizenöt százalékkal csökkentek az ingatlanárak.

Mindezek mellett Barnag és Lesencefalu is jóval előnyösebb kondíciókkal bír, mint egy évvel ezelőtt: előbbi esetében a négyzetméterárak a felére csökkentek, utóbbi esetében a kínálat nőtt a háromszorosára. Aki a Balaton déli oldalán, a part közvetlen közelében kíván ingatlant vásárolni, annak továbbra is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia.

Akik viszont hajlandók bevállalni a parttól egy 5-10 perces autóutat, azok számára idén több megfizethető lehetőség jöhet szóba, mint tavaly ilyenkor.

Siójuton 437 ezerről 315 ezer, Kerekin 575 ezerről 349 ezer, Balatonújlakon pedig 428 ezerről 384 ezer forintra csökkentek a négyzetméterárak, ami átlagosan közel 38 százalékos esést jelent. A kínálat a déli parton is nőtt, méghozzá több mint tíz százalékkal, aminek köszönhetően jelenleg több mint 7600 eladó ingatlan közül lehet válogatni.

Hogyan lehet hitelt felvenni nyaraló vásárlására?

A nyaraló vásárlása piaci kamatozású lakáshitel igénybevételével is finanszírozható, támogatott hitelek (csok plusz, falusi csok) azonban nem használhatók fel erre a célra. A CIB, Erste, K&H, Magnet és OTP bankoknál elérhető lakáshitelek nyaraló vásárlására is felhasználhatók, és a hitelösszegtől, valamint a jóváírástól függően kamatkedvezmények is igénybe vehetők.

Az ingatlan besorolása kiemelten fontos szempont a nyaraló vásárlásakor, mivel a bankok kevésbé hitelezik a nyaraló besorolású ingatlanokat. Ha az ingatlan lakóingatlan besorolású és belterületen helyezkedik el, akkor a pénzintézetek rendszerint elfogadják fedezetként, és nyújtanak rá lakáshitelt, azonban külterületi lakóingatlanok esetében ez nem garantált.

Pótfedezet bevonásával akár önerő nélkül is finanszírozható a nyaraló vásárlása – emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Példaként említette, hogy egy 20 millió forintos és 20 éves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete jelenleg 148–156 ezer forint között mozog, és a teljes visszafizetendő összeg 35–38 millió forint. Egy 30 millió forintos hitel esetében a havi törlesztő 222–234 ezer forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 53–56 millió forint között alakul (kamat: 6,29–6,97%, THM: 6,57–7,37%).