Orbán Ráhel: A budapesti tömegközlekedés nagyszerű, de hiányzik a luxusvásárlás

„Azt mondják, hogy Magyarország nem elég sokszínű vagy multikulturális, de ha eljönnek ide és megnézik, hogy milyen, akkor látni fogják, hogy valójában nagyon is multikulturális. Ez egy nagyon tisztelettudó és békés hely, és az utazók számára nagyon vonzó úticél lehet” – mondta Orbán Ráhel az Adam & Eve című közel-keleti luxusmagazinnak adott interjújában, amit az rtl.hu vett észre.

A BDPST Koncept ügyvezető igazgatója arról is beszélt, hogy Magyarország nagyon biztonságos, a tömegközlekedés nagyszerű, amit a emberek szeretnek is használni, mert biztonságos.

„Az egyetlen dolog, ami igazán hiányzik, az a luxusvásárlási lehetőség” – tette hozzá a miniszterelnök lánya.

Orbán Ráhel azt is elmondta, hogy már is vannak nagyszerű szállodák Magyarországon, de hamarosan még több lesz. A magyar éttermekről szólva azt mondta, hogy ezen a területen egyre jobbak vagyunk, vannak helyi, és vannak nemzetközi ételeink is.

Talán egy kicsit hiányoznak a márkák, de van Nobu, és elkezdtünk egyre több nemzetközi nevet szerezni, és ez még csak a kezdet. (...) Például nemrég nyitottunk egy Aleli éttermet a Dani Garcia Grouppal együttműködve, és idén nyáron izgatottan várjuk egy másik étterem, a BIBO megnyitását

– tette hozzá.

Orbán Ráhel az interjúban a férjéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Group szállodáiról is beszélt, és arra a kérdésre, hogy hogyan jellemezné egy szóval Budapestet, azt válaszolta: „Európa fűszere. Ez nem egy szó, de számomra ezt jelenti: igen, európaiak vagyunk, de egy kis csavarral. Tulajdonképpen ez Budapest mottója”.