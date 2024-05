Minden harmadik magyar leutazna idén nyáron a Balatonra

A Mandilla Hotel és az Opinio piackutató közös reprezentatív felmérése szerint idén minden harmadik magyar biztosan tervez legalább egy balatoni üdülést – közölte az MTI.

A felmérés rámutatott, hogy tízből négy budapesti akar idén a Balatonnál pihenni, minden ötödik magyar pedig még nem döntötte el, hogy üdül-e a tó környékén.

A balatoni utazást tervezők döntő többsége (71 százalék) – különösen a 20 év alatti fiatalok (85 százalék) – leginkább nyári üdülést választ, de vannak, akik tavasszal (11 százalék), ősszel (14 százalék), illetve télen (8 százalék) is szívesen kapcsolódnak ki a tónál.

Az üdülésre naponta fejenként legalább 10-20 ezer forint közötti összeget szánna a megkérdezettek döntő többsége (66 százalék). Az összes válaszadó közel negyede 20-40 ezer forintot kalkulál személyenként, míg hét százalék ennél is többet áldozna a napi kiadásokra az idén. A kutatásban részt vevő magyarok fele 1-2 napban vagy hosszú hétvégében gondolkodik, negyedük egy hetet, míg minden tizedik válaszadó minimum két hetet tölt a Balatonnál.

A felmérés a Mandilla Hotel megbízásából az Opinio piackutató applikációval készült 2024. április 4-9. között, 1042 fős mintán. Az eredmények országosan reprezentatívak a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező lakosságra kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely településtípusa és régiója szerint.

Érdekesség, hogy az RTL a napokban ismertetett egy nemrégiben készült kutatást, amely arra világított rá, hogy a magyarok ötödének még arra sincs pénze, hogy a Balatonnál nyaraljon, kivált nem külföldön.

Azonban visszatérve a jelenlegi felmérésre, egyáltalán nem meglepő, hogy a megkérdezettek fele csupán egy-két napban gondolkodik, és nem tervez hosszabb ideig pihenni a Balaton partján. Annak is a Fókusz járt utána, hogy nagyjából mennyibe kerülhet egy balatoni nyaralás.

EGY HÉT A BALATONNÁL EGY NÉGYTAGÚ CSALÁDNAK KÖRÜLBELÜL 800 EZER FORINTBA KERÜL SZÁLLÁSSAL ÉS ELLÁTÁSSAL. MÍG A GÖRÖG TENGERPARTON EZÉRT AZ ÁRÉRT SZINTÉN PIHENHETÜNK EGY HETET.

A magyar tenger árait összehasonlították a görög tengerpartnál tapasztalható árakkal is, és kiderült, hogy görögországi utazás akár kevesebb pénzből is kihozható. Hogy pontosan milyen árakra számíthat az, aki mégis veszi a bátorságot, hogy leutazzon a Balatonra, arról már az Index kollégáinak köszönhetően szerezhetnek tudomást. Kollégáink Balatonfüredet, Zánkát, Keszthelyet és Siófokot is meglátogatták, hogy minél pontosabb helyzetképet mutassanak kedves olvasóinknak. Többek között megírtuk, hogy mennyibe kerül a balatoni kiruccanás kötelező gasztronómiai fogása, a lángos, de arról is beszámoltunk, hogy pizza, kürtőskalács vagy épp fagyi és sör fronton mi a helyzet. Tájékozódjanak ide kattintva a balatoni büfék árairól.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)