Izgalmas hétvégére készül az ATV, szombaton élő adásban vitáznak majd egymással az európai parlamenti listavezetők, vasárnap pedig fővárosi listavezetők ismertetik programjaikat és ütköztetik nézeteiket – derült ki a csatorna sajtóközleményéből.

Június 1-jén 19 órától rendezi meg az ATV az európai parlamenti listavezetők televíziós vitáját, amelynek műsorvezetője Szöllősi Györgyi lesz. A szombati élő vitában részt vesznek:

Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd-ZÖLDEK listavezetője;

Donáth Anna, a Momentum listavezetője;

Le Marietta, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője;

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom listavezetője.

Az ATV június 2-án, 20:25-től rendezi meg a fővárosi listavezetők televíziós vitáját. Ennek a műsorvezetője Rónai Egon lesz. A vasárnap esti élő vitában részt vesznek:

Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője;

Grundtner András, a Mi Hazánk Mozgalom listavezetője;

Karácsony Gergely, a Párbeszéd-ZÖLDEK-DK-MSZP listavezetője;

Soproni Tamás, a Momentum listájának 2. helyén szereplő politikus;

Vitézy Dávid, a Vitézy Dáviddal Budapestért és az LMP–Zöldek listavezetője.

Az élő műsorokban részt vevő politikai pártokkal és listavezetőikkel több héten át zajlottak az egyeztetések, hogy korrekt, objektív, informatív és izgalmas vitaműsorokat lássanak a tévénézők szombat és vasárnap este – írták a közleményben.

Kiderült, hogy Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke és a párt európai parlamenti listavezetője nem él a lehetőséggel, nem száll vitába a többi EP-listavezetővel a hétvégi tévévitán. A Fidesz is így döntött, Deutsch Tamás a kormánypárt Európai Parlamenti képviselője is távol marad az eseménytől.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az EP-jelöltek közötti vitára elsőként lehetőséget adva az Országos Közös Akarat, a budapesti Egységes Diákfront, valamint a Civil Bázis Egyesület beszélgetésre hívott kilenc pártot az Eötvös10 Művelődési Házba május 1-jén. A meghívott pártok képviselőjelöltjeit legfontosabb terveikről és a civilek képviseletéről kérdezték. Azon az alkalmon szintén csak a kormánypárt képviselője, valamint a Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter nem jelent meg.

A Partizán május 17-én tartott élő vitát Dobrev Klára, Donáth Anna, Le Marietta és Toroczkai László részvételével. Magyar Péter és Deutsch Tamás akkor sem fogadták el a meghívást. Május 22-én a Szabadság Körei szervezésében, „Szólj be a politikusnak!” felütéssel, Perintfalvi Rita és Virág Zsolt moderálása mellett tartottak vitaestet több párt európai parlamenti listavezetőjének, jelöltjének részvételével. Dobrev Klára, Le Marietta, valamint Cseh Katalin megméretteték magukat, azonban Magyar Péter széke akkor is üresen maradt, pedig a Tisza Párttól őt és Tarr Zoltánt is meghívták az eseményre.

Az MTVA vitát rendez, a Tisza Párt és a Kétfarkúak tüntetést szerveztek

A közmédia csütörtökön, 20 órától tartja az európai parlamenti listavezetők élő, televíziós vitáját. A tizenegy szereplős esemény létrejöttét kritikus vélemények kísérték, az egyik párt a listavezetője helyett humoristát delegál a stúdióba, és a vitával párhuzamosan tüntetés is lesz. A Fidesz sajtóosztályának tájékoztatása szerint Deutsch Tamás is ott lesz a vitán, „lehet jönni diktafonnal, nadrágszíjjal”.

Magyar Péter is megkapta a közmédia levelét, majd felsorolta, hogy mi nem derült ki abból: mikor, milyen idősávban és hol lesz a vita, élő adásban közvetítik-e, kik a résztvevők, lesznek-e nézők, milyen sorrendben szólalnak meg a résztvevők, és ez mi alapján dől el, milyen hosszú műsoridőt szánnak a vitára, mekkora időkerete lesz a feleknek, hány kérdés lesz, ki moderálja a vitát, milyen szabályok mentén lehet ismételni a vitát, miként zárják ki az utólagos vágásokat, a manipuláció lehetőségét, milyen technikai eszközöket, elemeket használnak, lesznek-e bejátszások a vita alatt, ha igen, akkor ezeket előre egyeztetik-e?

A Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter végül pár napja jelezte, hogy ő is ott lesz a vitán, és azt is, hogy ezzel együtt megtartják azt a demonstrációt is, amelyet a Várkert Bazár elé szerveztek. Rajtuk kívül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is tüntetést szervezett, ők a vita idejére hívták a helyszínre szimpatizánsaikat.