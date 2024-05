Villámárvíz, jégeső, villámcsapástól kigyulladt ház – megjött a vihar északon

Csütörtökön az észak-keleti területeken több helyen is jégeső pusztított, a Bakonyban élőknek is kijutott a felhőszakadásból. A tűzoltóknak az ország több pontján is bőven akadt munkájuk az időjárás miatt.

Az esőzések miatt megáradt a patak Cserhátsurányban – írja közleményében a Katasztrófavédelem. A Rákóczi útnál két udvarba folyt be a víz, de a házakat még nem veszélyezteti. A rétsági hivatásos tűzoltók, valamint Bokor település önkéntes tűzoltói érkeztek a helyszínre, önkéntesek segítségével, homokzsákokkal próbálták meg elvezetni a vizet. A munkálatok miatt lezárták a Rákóczi út érintett szakaszát. Az Időkép azt írja, Mezőkövesden is villámárvíz volt.

Balmazújvárosban, az Árpád utcában villám csapott egy családi ház tetőszerkezetébe, öt négyzetméteren égett a tűz. A város önkormányzati tűzoltói két vízsugárral oltották el a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat – közölte a Katasztrófavédelem.

Pénteken is izgalmasan alakul az időjárás, a Hungaromet a közösségi oldalán azt írja, izmosabb cellák érkeznek, és két nagyobb hullámban várható csapadék. Az előrejelzés szerint péntekre virradóra délnyugat felől érkezik egy csapadékzóna, amelynek előterében, illetve a csapadékzónába ágyazva zivatarokra kell számítani. Környezetükben – kiemelten a Dunától keletre – viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, jégeső és intenzív, 15-25 milliméter közötti csapadék is előfordulhat.

