A házelnök péntek este nyolcra hívta össze az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést, amelynek egyik napirendi pontja szerint megtárgyalnák a Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatali megfosztására irányuló határozati javaslatot. Annak ellenére, hogy a jelenlévők határozatképtelenség miatt várhatóan a napirendet sem tudják majd megszavazni, bemutatjuk a megfosztási eljárást, és azt is, miben különbözik a magyar procedúra híres amerikai rokonától, az impeachmenttől.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője május 28-án bejelentette, hogy az Országgyűlésben összegyűltek a Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szembeni hivatali megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások. Dobrev a múlt héten kijelentette: „Bizonyítom, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök köztörvényes bűnöző, aki a földmaffia figurájaként, ügyvédként törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben, pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek.” A Sándor-palota válaszul közölte, hogy az államfőnek nincs takargatnivalója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre.

Rendkívüli ülés péntek este nyolckor

Tordai Bencének, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetőjének kezdeményezésére május 28-án 49 ellenzéki politikus írta alá az indítványt az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívására, méghozzá két napirendi ponttal:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerét ért kibertámadás elítéléséről és az ennek következtében szükséges lépések megtételéről szóló határozati javaslat megtárgyalása. A köztársasági elnök tisztségtől való megfosztásának kezdeményezéséről szóló javaslat megtárgyalása.

Kövér László házelnök még aznap este fél nyolcra összehívta az Országgyűlés munkarendjéről döntő házbizottság soron kívüli ülését, amelyen úgy döntöttek, hogy május 31-én, péntek este nyolc órára tűzik ki a parlament rendkívüli ülését. Ez az időpont azonban előrevetíti annak esélyét, hogy a parlamenti többség nem megy el az ülésre, így határozatképtelenség miatt még a napirendet sem tudják megszavazni.

Impeachment és állambíráskodás

Csink Lóránt jogászprofesszor szerint a köztársasági elnöknek – a parlamentáris kormányokkal ellentétben – nincs politikai felelőssége, azaz a mandátuma lejárta előtt politikai okból, bizalomvesztés miatt nem mozdítható el a tisztségéből. Alkotmányos (az alkotmányban rögzített) okból azonban a ciklus lejárta előtt is sor kerülhet hivatalvesztésre. Ennek két fő modellje létezik:

az amerikai jogrendszerből ismert impeachment, valamint

az Európa több országában bevett állambíráskodás.

A kettő között az a legfőbb különbség, hogy impeachment esetében egy politikai testület dönt arról, hogy a hivatalvesztés alkotmányos oka fennáll-e, azaz van-e olyan súlyú körülmény, ami a hivatalvesztést indokolja. Ezzel szemben az állambíráskodásnál egy bírói testület dönt a hivatalvesztésről. A lényegi különbség mindezen is túlmutat: az állambíráskodás tudniillik arról dönt, hogy a köztársasági elnök elkövette-e a cselekményt (és ennek egyenes következménye a megfosztás), az impeachment pedig arról, hogy indokolt-e a felmerülő ok miatt a köztársasági elnök elmozdítása.

Négy tényező, egy titkos szavazás

Az Alaptörvény szabályozása alapvetően az állambíráskodás logikájára épül, azzal, hogy egyes elemeiben az impeachmenttel is rokonítható. Az Alaptörvény rögzíti a hivatalvesztés lehetséges okát, eljárását és szankcióját. Az eljárás a kezdeményezését és megindítását az Alaptörvény politikai szervre (az Országgyűlésre), a döntést viszont bírói szervre (az Alkotmánybíróságra) bízza.

Az Alaptörvény a köztársasági elnök hivatali megfosztása szempontjából négy tényezőnek tulajdonít jelentőséget:

a jogsértés a tisztség gyakorlásával összefügg-e; az Alaptörvény vagy más törvény megsértésében nyilvánul-e meg a jogsértés; a jogsértés bűncselekménynek minősül-e, illetve szándékos volt-e a cselekmény.

Ebből pedig egyértelműen következik, hogy a törvénysértés csak akkor vezethet megfosztási eljáráshoz, ha az szándékos és a törvénysértést a köztársasági elnök a tisztsége gyakorlásával összefüggésben követte el. Az utóbbi alól kivétel a bűncselekmény elkövetése, amelynél akkor is helye van megfosztási eljárásnak, ha a szándékos bűncselekmény nincs összefüggésben a köztársasági elnök hivatali minőségével.

Az Országgyűlésnek határozati formában, kétharmados többséggel, ráadásul titkosan kell szavaznia az eljárás megindításáról. A határozatnak részletes indoklást kell tartalmaznia arról, hogy a megfosztási eljárást milyen okok támasztják alá.

Alkotmánybírák új szerepkörben

Az Országgyűlés által elfogadott határozat alapján az Alkotmánybíróság soron kívül jár el az ügyben. Ebben az eljárásban az Alkotmánybíróság marad a bírói szerepkörében: nem keresi a megfosztási indokokat, hanem indítvány (a „vádirat”) alapján jár el.

Ha a megfosztási indítvány nem felel meg az alaptörvényi követelményeknek, akkor az Alkotmánybíróság az eljárást érdemi vizsgálat nélkül megszünteti.

Érdemi vizsgálat esetén a testület teljesen új szerepkörbe kényszerülne, hiszen bizonyítékokat kellene feltárnia, bizonyítási eszközöket igénybe venni, és a köztársasági elnököt (a „vádlottat”) kötelezően meg is kellene hallgatnia.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése pedig a jelen lévő tagjai kétharmadának egyetértésével hozza meg döntését.

Semmi sem szabályozza azt az esetet, amikor például nyolc alkotmánybíró elmarasztalná a köztársasági elnököt, hét pedig nem, hiszen egyik oldalnak sincs kétharmados támogatottsága. Csink Lóránt arra is felhívta a figyelmet, hogy az Alaptörvény a megfosztásnál feltételes módot használ, azaz ha az Alkotmánybíróság meg is állapítja a köztársasági elnök közjogi felelősségét, akkor sem köteles megfosztani a tisztségétől, hanem ez mérlegelés kérdése. Ez a szabály is az impeachmentre hajaz, ahol szintén nem az a fő kérdés, hogy elkövette-e az elnök a jogsértést, hanem az, hogy ez alapján indokolt-e a megfosztás.

