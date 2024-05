Melegítenek a vitára, a tüntetők már ott vannak a Várkert Bazárnál

A közmédia csütörtökön, 20 órától tartja az európai parlamenti listavezetők élő, televíziós vitáját a Várkert Bazárnál. A tizenegy szereplős esemény létrejöttét kritikus vélemények kísérték, az egyik párt a listavezetője helyett humoristát delegál a stúdióba. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkben foglaltuk össze korábban.

A Tisza Párt listavezetője, Magyar Péter pár napja jelezte, hogy ő is ott lesz a vitán, és azt is, hogy ezzel együtt megtartják azt a demonstrációt is, amelyet a Várkert Bazár elé szerveztek. Rajtuk kívül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is tüntetést szervezett, ők a vita idejére hívták a helyszínre szimpatizánsaikat.

Az alábbiakban percről percre számolunk be a csütörtöki demonstrációk fejleményeiről, a legfrissebb eseményeket legfelül találják.

Kezdődik Magyar Péter beszéde

18:15: Vannak, akik horgászszékkel érkeztek, de plédeket is hoztak, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke kérte. Érkeztek olyan emberek is, akik azt mondták, hogy korábban DK-sok voltak, de kiábrándultak, mostanáig nem érdekelte őket a politika.

Sokan már a fagyit is elnevezték Tisza-fagyinak. Miután megtudták, hogy díjmentesen kapják, többen odasétáltak a pulthoz, és hosszú sorban várakoztak. Azt mondták, hogy ez szép gesztus.

Ezt követően kezdtek el hangolni Magyar Péter beszédére, amelyet megelőzően az egyik szervező azt kérte a tömegtől: semmilyen provokáció ne legyen, maradjanak békések, és tartsanak össze ma is.

A Momentum a Tisza Párt alelnökének üzent

18:05: A Momentum aktivistái molinót helyeztek el a Várkert Bazárnál, amelyen az áll, hogy: „NOlimpia > államcsőd”– írta a párt, amely fotót is mellékelt erről.

Bárki is hiszi ezt, a Momentum nem bűnben fogant, hanem megóvta az országot egy potenciális államcsődtől.

– tették hozzá.

Mindennek előzménye az, hogy Magyar Péter bűnben fogant pártnak nevezte a Momentumot az előző héten egy interjúban, amelyet a párt több politikusa is sérelmezett.

Fagylaltosztással kezdődött az esemény, de még csak kevesen vannak

17:50: Fél órával a Magyar Péter által meghirdetett gyülekező előtt ingyen fagylaltot adtak a szimpatizánsoknak.

Folyamatosan építik a színpadot, egyelőre a villamosok is közlekednek, és nem lehet tudni, hogy lezárják-e a területet. Sokan biciklivel érkeztek. Zömében a Tisza Pártot támogató állampolgárok jöttek, más pártok szimpatizánsairól egyelőre nincs tudomásunk.

Rengeteg a civil ruhás rendőr, de vélhetően a Tisza Párt alelnökéhez közel álló biztonsági őröket is a Várkert Bazárhoz vezényelték. Készenléti rendőrök is jelen vannak, ők testkamerát viselnek.

Egy Tisza pártos logóval díszített pólót viselő hölgy azt hangoztatta:

Miért vagyunk ilyen kevesen. Hol vannak a többiek?

Azt kérdezték egymástól, hogy nem lehet-e bemenni a Bazárba.

(Borítókép: Papajcisk Péter / Index)