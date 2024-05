Mégis visszamegy régi iskolájába a bőnyi késelés áldozata

Horváth Mirella, a bőnyi Szent István Általános Iskolában megkéselt diáklány ugyan korábban kijelentette, hogy már nem menne vissza az iskolába, most úgy tűnik, meggondolta magát – írja a Blikk.

A lap információi szerint a 12 éves lányt már a rendőrség is meghallgatta a történtekről. Édesapja, Horváth József elmondta, hogy Mirella el tudott mondani mindent, de nagyon megviselte.

Készültünk rá lelkileg, de azért így is elsírta magát, hiába erős, egy ilyen traumát nem lehet ennyi idő alatt feldolgozni. Fizikálisan szerencsére már jól van, mentálisan viszont még érződik rajta a megrázkódtatás. Rendszeresen járunk vele pszichológushoz, aki segít neki a feldolgozásban

– fogalmazott a férfi.

A késelés után ugyan Mirella azonnal kijelentette, hogy nem akar visszamenni az iskolába, most mégis meggondolta magát, ugyanis tanárai és diáktársai visszacsábították a tinédzsert.

„Az anyukájával bementek az iskolába, ahol beszéltek a tanárnőjével és az igazgatóval is. Nagyon támogatóak a gyerekek is, mindenki várja vissza, ezért mégis úgy döntött, hogy visszamenne közéjük. Persze már néztem neki más intézményeket is, de így nem lesz rá szükség. Legkésőbb szeptembertől biztosan, de még az is lehet, hogy már jövő héten visszatér. Szerencsére szépen tud mozogni, a varratokat kiszedték, és a röntgenfelvétel is jó lett” – tette hozzá Horváth József.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, április 29-én egy 12 éves lány – B. Katalin – a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában a szünetben megszúrta tanulótársát, Horváth Mirellát, aki súlyosan megsérült.

A hátulról szívtájékon szúrt hatodik osztályos gyermeket mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba Bőnyről. Édesapja később elmondta, hogy a huszonöt centi pengehosszúságú konyhakés átszúrta a lánya tüdejét, sok vért vesztett, de az volt a szerencséje, hogy a helikopterben volt vér – emiatt maradt életben.

Később kiderült, hogy az elkövető gyerek egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is. Azoknak a neveit, akiket a későbbiekben meg akart ölni, pirossal jelölte, akiket nem, azokét pedig zölddel.

Az elkövető lány a nyomozási bíró előtt érdemi vallomást tett az üggyel kapcsolatban, így előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg, és egy budapesti javítóintézetbe szállították. Letartóztatását 30 napra elrendelték, amit azóta újabb négy hónappal meghosszabbítottak.