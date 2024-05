Kiadták a figyelmeztetést, viharok váltják a napsütéses időt

Pénteken a naposabb időszakok mellett többfelé kell készülni csapadékra. Felhőszakadás és zivatarok veszélye miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Heves viharokra, szélre, villámlásra és jégesőre is készülni kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között várható.

Pénteken erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. A naposabb időszakok mellett többfelé kell készülni csapadékra.

A délies szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban északon foltokban pára és köd is képződhet – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között valószínű.

Zivatarok veszélye miatt az egész országban figyelmeztetés van érvényben, Baranya és Somogy vármegyében a figyelmeztetés másodfokú. Ebben a két vármegyében felhőszakadás veszélye miatt is van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Az érintett területeken a villámlások mellett kockázatot jelenthet a zivatarokat kísérő szél és a jégeső is.

Pénteken meleg- és hidegfronti tünetek is jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak. Jelentkezhetnek vérnyomásproblémák és szívpanaszok is, valamint nőhet a sztrók és az infarktus kialakulásának kockázata. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok – derült ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

