Szilvásváradon rendezték Európa egyik legjelentősebb kutyakiállítását

Korózs Gáborral, a MEOESZ elnökével készített interjút Az Én Kutyám, melyen többek közt arról is kérdezték, hogy mi a véleménye az eddig példa nélküli nemzetközi kuvaszkiállítási sikernek, és mit jelent ez a magyar pásztorkutyafajta nemzetközi megítélése szempontjából.

Mi az apropója ennek a rendezvénynek, és mitől különleges ez a kiállítás?

Korózs Gábor: Ennek a kiállításnak egy szomorú apropója van, szeretett testvérbátyám, Korózs András, aki 16 évig volt a MEOESZ elnöke, másfél évvel ezelőtt hunyt el. Ezt a rendezvényt 2001 óta rendezzük meg kettőnk közös ötlete alapján itt, Szilvásváradon. A mostani rendezvény elnevezése azért lett az, ami, mert rá emlékezünk. Az eredeti elgondolásunk az volt, hogy ez a kutyakiállítás a lipicai lovak tiszteletére is szolgált, hiszen a történelem folyamán a lóistálló mellett mindig megtalálhatóak voltak a kutyák is, és nagyon sok kutyás barátunknak van társállatként a kutya mellett lova is. A lipicai ló és annak európaisága és egyben Magyarországhoz való kötődése adta azt, hogy az eredeti rendezvényt is ide szerveztük az anyaménes mellé. Ez a szándék „be is jött”, Andrással ezt közösen szerveztük meg tizenkét alkalommal. Sajnos most, a tizenharmadik alkalommal ő már nincs itt.

Hány kutyás vesz részt ezen a kiállításon, és mekkora a külföldiek aránya?

Korózs Gábor: Mostanra ez a program már egy háromnapos rendezvénysorozattá vált, hiszen a kutyakiállítást kiegészíti számtalan vadász- és sportrendezvény is. A három nap alatt több mint 4000 szakmai bírálat zajlik le, annak ellenére, hogy nagyon hiányoznak a korábban nagy számban részt vevő orosz és ukrán kutyák. Talán elmondhatom azt, hogy ez a rendezvény a szakma szemében Európa 5 legfontosabb nemzetközi kiállítása közé tartozik, és a résztvevők 50 százaléka stabilan, ahogy most is volt, külföldi. Kiemelkedően magas a skandináv régióból érkező kiállítók száma, akik általában összekötik mindezt egy hosszabb, 10 napos vagy kéthetes vakációval, ami komoly idegenforgalmi bevételt és ismertséget hoz a régiónak.

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.