Jégesővel, zivatarral és durva széllökésekkel érkezik a hétvége

Bár néhány órányi felhőtlen napsütésben is részünk lehet szombaton, az ország több pontján is számítani kell heves záporokra, zivatarokra, sőt lesz, ahol 2-3 centiméternél nagyobb jég és óránként 90 kilométeres széllökés is társul majd a viharhoz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul majd.