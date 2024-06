A hazai McDonald’s május 9-én jelentette be, hogy több évre szóló együttműködést kötött Szoboszlai Dominikkal. Az együttműködés részeként most arra is fény derült, hogy mi a mekis kedvence: a labdarúgó-válogatott csapatkapitánya által kedvelt finomságokból összeállított McDonald’s-menü június 4-től lesz kapható az étteremlánc magyarországi kínálatában.