„A Fidesz túlélte a válságot, indokolt Orbán magabiztossága”

Miről szólt, mi volt a veleje Orbán Viktor Békemenetet lezáró beszédének, kiket akart megszólítani a miniszterelnök, és egyáltalán mennyire állják meg a helyüket a Margitszigeten elhangzott megállapítások? Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke válaszolt kérdéseinkre.

„Nem lesz meglepő, amit mondok, de a mozgósítás és a legfőbb üzenet részletes és logikus ismétlését hallhattuk. Nem mást, mint hogy a választásnak tétje: a háború vagy a béke. Egy beszéd önmagában nem tudja felrázni az embereket, de a miniszterelnök betekintést engedett a Fidesz kampánygépezetébe. A kormányfő azt mondta, hogy most jön a munka java, a hetedik napon sem alszik a kormánypárt, mozgósítani fog, és minden embert megpróbál elérni” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

Horn Gábor ezzel szemben úgy véli, hogy Orbán Viktor a saját virtuális valóságát építi tovább, és állítja a világgal, a teljes nyugati polgári világgal szembe. „Itt mindenki háborúpárti rajta kívül, ennek a további építése történt. Én például miért is lennék háborúpárti csak azért, mert másképp gondolkodom Ukrajna megsegítéséről, mint Orbán Viktor, azt azért nehéz lenne elmagyarázni” – mondta a Republikon Alapítvány vezetője.

A Nézőpont Intézet igazgatója reálisnak tartja, hogy az Orbán-beszédben elhangzott transzatlanti békekoalíció létrejöjjön.

Megvizsgálva a leendő mandátumarányokat az Európai Parlamentben, akkor az 50 százalékot is elérheti az általunk csak világháború-ellenesnek nevezett koalíció, ami nem azt jelenti, hogy a fegyverszállítást elleneznék, hanem azt, hogy a fegyverek Oroszország elleni bevetését és ezzel a háború eszkalációját ellenző pártok és politikusok többsége létrejön az Európai Parlamentben

– mondta Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint azért is realitás az orbáni elképzelés, mert Donald Trump is rendszeresen arról beszél, hogy 24 óra alatt képes békét teremteni Ukrajnában.

Horn Gábor szerint a miniszterelnök nem mond igazat arról, kik a háborúpártiak, és éppen ezért reális Orbán Viktor elképzelése.

Az Európai Unió 26 országa békepárti, talán az egy szem Orbánt kivéve, tehát ilyen értelemben létre fog jönni ez a koalíció, de még a miniszterelnök legszorosabb szövetségesei is egészen mást gondolnak Ukrajna megsegítéséről, mint ő maga. Nem sorolom, de Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is kezdhetném a sort. Még a szélsőjobboldalon sincs támogatottsága Orbán békepárti hablatyának, hazugságainak. A békepártiság Orbán nélkül is jól megvan Európában. Európa békét akar, ezért segít az ukránoknak, hogy ne veszítsék el a háborút az agresszorral szemben. Tehát ilyen értelemben létre fog jönni a békekoalíció