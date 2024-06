Hatalmas vihar érkezik, alaposan elázunk

A legfrissebb időjárás-előrejelzés szerint hétfőre szinte az egész országra másodfokú riasztás van érvényben heves zivatarok, felhőszakadás és orkános erejű szél miatt. Ehhez csapódhat még hozzá helyenként két centiméteres jéghullás is, amely a 60 kilométeres széllökésekkel együtt hatalmas károkat okozhat. A hét további részében egyre inkább javul az időjárás.

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki a déli országrészben hétfőn. Az északnyugati vármegyékben felhőszakadás veszélyére figyelmeztet a HungaroMet Zrt. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegye területén hétfőn hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, az ország többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye területére felhőszakadás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést hétfőre, és az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegye területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfőre.

Az előrejelzés szerint hétfőn a késő délelőtti óráktól sokfelé várható zápor, zivatar kialakulása, a zivatarokat általában viharos, óránkénti 60 kilométeres sebességet meghaladó széllökés, apró szemű jég, valamint felhőszakadás kísérheti.

Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, valamint adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan 50 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 20 és 25 Celsius-fok között várható.

Hétfőn a késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel délen, délkeleten heves zivatarok alakulhatnak ki, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó szélroham lesz, de nagyobb, akár két centiméteresnél is nagyobb jég, valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik – írták.

A folytatásban megnyugszik az időjárás

Kedden még erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani, melyből sokfelé várható zápor, zivatar. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de jégeső és erős, viharos széllökések is kísérhetik. Lokálisan jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.

Szerdán viszont már az ország nagy részén napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A nyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 9, 15, délután 24 és 29 fok között alakulhat.

Nem sok minden változik majd az előző naphoz képest csütörtökre, ugyanis szintén napos időre számíthatunk gomoly-, valamint fátyolfelhőkkel. Több helyen kialakulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten. A nyugati, majd északi szelet többfelé élénk, néhol időnként erős lökések kísérik. A minimum 10, 17, a maximum-hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

A hét utolsó munkanapjára, péntekre pedig megérkezik a kánikula is. Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11, 18, délután pedig már 26 és 32 fok közé emelkedik.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras