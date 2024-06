Fittyet hányt az előzni tilosra egy autós a 4-es főúton, majdnem baj lett belőle

Egy autós az előzni tilos tábla ellenére is sort előzött pár nappal ezelőtt a 4-es főúton. A manőver majdnem karambolba torkollt, ugyanis a sor elején haladó kisteherautó – a felvétel szerint szabályosan – balra szeretett volna kanyarodni, ám az előző autó sofőrje ezt igencsak későn vette észre. A sofőrök reflexeinek köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj az esetből.

A Budapesti Autósok legfrissebb videójában egy autós majdnem balesetet okozott a 4-as főúton május 31-én délután, amikor éppen egy hosszabb kocsisort próbált megelőzni, a sor elején haladó kisteherautó pedig teljesen szabályosan – időben kitette az indexet, behúzódott a felezővonalhoz, lelassított – balra szeretett volna kanyarodni.

A dolog pikantériája, amely a videón is látható, hogy ezen a szakaszon előzést tiltó tábla van érvényben, tehát a hátulról nagy sebességgel érkező autós olyan helyen próbált előzni, ahol nem is tehette volna.

A kisteherautó sofőrje érzékelte az előzést, ezért visszább is húzta járművét a saját sávjába, majd miután látta, hogy a hátulról érkező autós inkább visszasorol mögötte, akkor kezdte meg a műveletet.

Az előzést végrehajtó sofőr pedig az útról némileg lesodródva majdnem karambolozott egy jobbról kikanyarodni akaró személygépkocsival. Egy hozzászóló találóan annyit kommentelt a videó alatt, hogy

rossz a cím. Ezt nem az »előzni tilos tábla« nem érdekelte, hanem önmagán kívül SEMMI sem érdekelte. Mások élete sem.

A manőverből szerencsére nem lett nagyobb baj, a felvételt készítő kocsi tulajdonosa az alábbi kommentárt fűzte a videóhoz:

„A felvételen folyamatosan haladunk a forgalmas 4-esen. Egy kisteher a mellékútra fordul le, időben irányjelez, lassít, a forgalmi sáv belső széléhez húzódik, én is és a mögöttem közlekedő teherautós is lassít, eközben nagy tempóban egy Passat előzi a sort, utolsó pillanatban veszi észre a lekanyarodni szándékozót, illetve az előzni tilos tábla után sem fejezi be a sor előzését. Ehhez képest szerencsésen megoldotta” – írta.