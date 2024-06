Két év börtönre ítélte Borkai Zsolt zsarolóját a bíróság

Egyelőre nem jogerősen, de két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Győri Járásbíróság bírája Borkai Zsolt egykori győri polgármester zsarolóit. A tárgyalás csupán az előkészítő ülésen volt nyilvános, a határozathozatal idején is csak a büntetési tételek kihirdetése volt nyilvános, az indoklás már nem.

A Győri Törvényszék tájékoztatása szerint az elsőrendű vádlottat a bíróság zsarolás bűntette, személyes adattal visszaélés és különleges személyes adattal való visszaélés vétsége miatt halmazati büntetésül 2 év 10 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 1,4 millió forint pénzbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A másod- és negyedrendű vádlottat a bíróság bűnsegédként elkövetett zsarolás bűntettében, személyes adattal visszaélés és különleges személyes adattal való visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek, halmazati büntetésül a másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 900 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. A negyedrendű vádlottal szemben 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést és 1,6 millió forint pénzbüntetést szabott ki.

Egy vádlott mindent beismert

Az ügy harmadrendű vádlottja az előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról, így őt az ügyészi indítvánnyal egyezően jogerősen 1,5 millió forint pénzbüntetésre ítélték.

Az ötödrendű vádlottat a bíróság bűnsegédként elkövetett zsarolás bűntettében, személyes adattal visszaélés és különleges személyes adattal való visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek, halmazati büntetésül 1 év 10 hónap szabadságvesztést, 2 év közügyektől eltiltást és 750 ezer forint pénzbüntetést kapott. A Győri Járásbíróság egy másik büntetőügyben a vádlottal szemben kiszabott 1 év, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést is.

A hatodrendű vádlottat a bíróság személyes adattal visszaélés és különleges személyes adattal visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek, őt 450 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, a zsarolás bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól azonban felmentették.

Az ügyben érintett öt vádlottal szemben a mai napon kihirdetett elsőfokú ítélet nem jogerős,

az ügyészség és az ítélettel érintett vádlottak és védőik is fellebbezést jelentettek be. Az ügyészség súlyosításért, a hatodrendű vádlottat érintően pedig a zsarolás bűntettének kísérlete vonatkozásában a bűnösség megállapításáért is fellebbezést jelentett be. A vádlottak fellebbezése az elsőrendű vádlott esetében felmentésre, a további vádlottaknál a felmentés mellett a kiszabott büntetés enyhítésére irányul.

Másodfokon a Győri Törvényszék jár el.

Börtönt és pénzbüntetést is kért az ügyészség

Mint ismert, a botrány kirobbanása után hat ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, akik Borkai Zsolt és körének adriai nyaralásáról készítettek felvételeket, majd ezzel megzsarolták az akkori győri polgármester bizalmasát. A Borkai-féle zsarolási ügyet, valamint az Ördög ügyvédjének ügyét még 2021 nyarán, a nyomozati szakaszban különválasztották egymástól.

Az ügy hat vádlottja – három férfi és három nő – egymással rokoni, illetve baráti kapcsolatban áll.

A vádirat szerint az egyik nő 2018 májusában, egy horvátországi hajóúton több személyről szexuális tartalmú fénykép- és videófelvételeket készített. A kompromittáló felvételek készítésére a nőt a barátnője és annak férje kérte fel, amiért cserébe 100 ezer forintot ígértek. A megrendelők célja az volt, hogy az egyik szereplőt megzsarolják a felvételek nyilvánosságra hozatalával.

Ezt követően a felvételek a házaspártól a rokonaikhoz – akik szintén házastársak – kerültek. Mindkét házaspár haragos viszonyban állt az ügy egyik sértettjével. A vádlottak közül ekkor hárman vettek részt – felbujtóként, illetve bűnsegédként – a zsarolásban. Ehhez ügyvédi segítséget is próbáltak igénybe venni, majd végül az egyikük egy barátját kérte meg, hogy zsarolja meg a sértettet.

A zsarolásra felkért férfi 2019 márciusában felkereste a sértettet annak vidéki irodájában, és közölte, hogy megbízója csak abban az esetben nem hozza nyilvánosságra a felvételeket, ha fizet 12 millió forintot. Az illető a fenyegetés hatására 10 millió forintot ajánlott, amit a hajóúton részt vett több barátjával egyenlő arányban adtak össze.

A férfi pár nappal később átadta a pénzt a közvetítőnek, aki nagy részét továbbította a megbízónak.

A negyedik résztvevő később külön próbálkozott a sértett megzsarolásával, 10 millió forintot követelt tőle azért, hogy a hajóúton készült felvételek ne kerüljenek nyilvánosságra, az illető azonban már nem fizetett. Az ügynek kilenc sértettje van, egyikük a különleges személyes adattal visszaélés mellett a zsarolásnak is sértettje.

A Fővárosi Főügyészség személyes adattal visszaélés, illetve különleges személyes adattal visszaélés vétsége, valamint zsarolás bűntette miatt a Győri Járásbíróságon emelt vádat. A főügyészség a felvételeket készítő nővel szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban, a zsarolással is vádolt öt társára börtönbüntetést, valamint pénzbüntetést kért.

Megválasztották, mégis lemondott

Borkai Zsolt 2006 és 2019 között vezette a várost fideszes polgármesterként, miközben 2010-től 2014-ig Győr egyik országgyűlési képviselője is volt. Az egykori városvezető 2010. november 20-tól 2017. május 2-ig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki pozícióját is betöltötte.

2019-ben az önkormányzati választási kampány finisében Borkai Zsolt fideszes győri polgármestert vette célba egy névtelen szerző által írt blog. Ezt követően fotókat és videót is közzétettek, ahol a polgármester egy jachton szexuális aktus közben látható. Borkai Zsolt, bár a polgármester-választást megnyerte, nem sokkal a választások után lemondott.

A következő években elvonult a nyilvánosság elől, azonban 2023 augusztusában váratlanul bejelentette, hogy ismételten indul a győri polgármesteri székért.