Kiadták a figyelmeztetést: Gumicsizmára és csónakra is szükség lehet!

Kiadós mennyiségű csapadékra és villámárvizekre figyelmeztetnek a meteorológusok. Hétfőn délután egy ciklon érkezik Magyarország felé, amiből felhőszakadások alakulhatnak ki. A zivatarok veszélye miatt másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyékben. Az említett területeken 90 kilométer per órás széllökések is lehetnek, valamint 2 centiméter nagyságú jég is hullhat.

Ahogy az Index beszámolt róla, hétfőn heves zivatarok alakulhatnak ki az ország déli részén, míg az északnyugati vármegyékben felhőszakadásokra kell készülni.

Hétfőn délután egy ciklon érkezik, amely nagy nedvességtartalmú levegőt szállít Magyarország felé – írta friss Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

A meteorológusok szerint a gumicsizmára és a csónakra is szükség lesz hétfőn, miután az egymást követően cellákból pár óra alatt

KIADÓS, AKÁR 40-50 MILLIMÉTER MENNYISÉGŰ CSAPADÉK IS ÖSSZEGYŰLHET.

A heves zivatarokból sokfelé villámárvizek is kialakulhatnak. A HungaroMet öt vármegyére adott ki másodfokú, narancssárga figyelmeztetést. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyék területén hevesebb zivatarokra kell számítani, amelyeket villámlások, erős szél és jégeső is kísérhet. Az említett területeken 90 kilométer per órás széllökések is lehetnek, valamint 2 centiméter nagyságú jég is hullhat.

Zivatarok és felhőszakadások veszélye miatt az egész országra kiterjedő elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A bejegyzés szerint az előrejelzés bizonytalansággal terhelt, mivel egy vastagabb magas szintű poros felhőernyő befolyásolhatja az időjárás további alakulását.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras.