Felhőszakadással, záporokkal indul a hét: öt vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Heves zivatarok alakulhatnak ki hétfőn az ország déli részén, az északnyugati vármegyékben pedig felhőszakadásokra figyelmeztet a HungaroMet Zrt.

A meteorológiai veszélyjelzés szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyék területén hétfőn hevesebb zivatarokra kell számítani, melyeket villámlások, erős szél és jégeső is kísérhet.

Emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki,

az ország többi részén pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye területére felhőszakadás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést hétfőre; itt az intenzív záporokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegye területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hét első napjára.

Estére sem javul az idő

Az előrejelzés szerint a késő délelőtti óráktól szintén sokfelé várható zápor, zivatar. A zivatarokat általában viharos, óránkénti 60 kilométeres sebességet meghaladó széllökés, apró szemű jég, valamint felhőszakadás kísérheti. Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett lokálisan 50 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat.

A késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel délen, délkeleten alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos, óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó szélroham lesz, de nagyobb, akár két centimétert is meghaladó jég, valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik – írta az MTI az előrejelzés alapján.

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt héten kétszer is szupercella alakult ki Debrecen térségében. A város utcáit diónyi jég borította. Az extrém időjárásról több videófelvétel is készült.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras