Magyar Péter a szombati Békemenet után jelentette be: a Tisza Párt petíciót indít annak érdekében, hogy Orbán Viktor és Deutsch Tamás leállítsa „az adófizetői pénzen folytatott félelemkeltő kampányt, mely a gyermekek lelki fejlődésére ártalmas.”

A bejelentésre reagálva Vona Gábor nyílt levélben fordult Magyar Péterhez, azt kérve, hogy a petíció helyett inkább népszavazást kezdeményezzenek, méghozzá pártjával, a Második Reformkorral közösen. A kormánypártok nevében Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált Magyar Péter bejelentésére, amelyről itt írtunk.

„Szombat esti petíciótoknak, amely arról szólt, hogy elég volt a gyermekeink lelki nyugalmát tönkretevő háborús propagandából, nagyon-nagyon örültem. A 2RK egyik legfontosabb programpontja a mentális egészség erősítése Magyarországon. Az országjárásom során én is számtalanszor beszéltem az elmúlt hetekben arról, mennyire aljas dolog háborúval riogatni egy politikai kampányban, és hogy ez milyen pusztító hatással bír a legifjabb generációk lelki egészségére. Hozzátok hasonlóan mi is azt mondjuk: ebből elég volt!" – kezdte Vona Gábor, kiemelve, hogy egy petíció ugyanakkor semmilyen hatást nem tud kiváltani, és az egyébként teljesen jogos felháborodást „nem is elegáns adatgyűjtésre használni.”

Van viszont egy másik lehetőség. Egy erős és tiszta válaszlépés. És ezért írom ezt a levelet. Ne petíciót indítsunk, hanem népszavazást! Egy gyermekvédelmi népszavazást. A választásoktól függetlenül álljunk ebbe bele közösen! Itt egy ügy, amelyben össze tudjuk hozni a valaha volt legszélesebb társadalmi és politikai összefogást a NER aljas propagandájával szemben. Indítsuk el együtt ezt a népszavazást, amely valóban megvédi a legkiszolgáltatottabb generációt a háborús propagandától, és egyúttal megmutatja a rendszernek, hogy elég volt

– folytatta a pártelnök, akinek elképzelései szerint a kérdés az alábbiak szerint hangozna:

„Egyetért-e ön azzal, hogy gyermekeink védelme érdekében Magyarországon tilos legyen az olyan politikai reklám és politikai hirdetés, amely a gyermekek lelki fejlődésére ártalmas vagy lelki nyugalmának megzavarására alkalmas tartalmat foglal magában – különösen ilyennek minősítve a közveszéllyel vagy háborúval való fenyegetést – illetve gyermekekben félelemérzetet keltő tartalmat közvetít?”

„A NER februárban a gyermekvédelem témájában roppant meg. Talán ugyanebbe az ügybe is bukik bele. De akárhogy is legyen, állítsuk meg gyermekeink és az egész társadalom háborús riogatását! Meg tudjuk tenni. Csak rajtunk múlik” – zárta sorait Vona Gábor.

Mint ismert, a kormány 2022-ben az országgyűlési választással egy napon tartott népszavazást gyerekeket érintő témákban. Arról, hogy ott milyen kérdések voltak, és mi lett azok eredménye, itt írtunk bővebben.