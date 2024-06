A legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültséget is elrendelhetik a Dunán

A napokban a legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültséget is elrendelhetik a Duna egyes szakaszain. Több nagyobb városban is tetőzhet a folyó a héten.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője kedden az InfoRádióban elmondta, hogy a lehulló és összegyűlő csapadék pillanatnyilag „elfér” a Duna medrében, de a szakembereknek készenlétben kell állniuk, mivel hamarosan „komoly árhullám indulhat meg a Dunán”.

Erre elsősorban az észak-magyarországi és szigetközi szakaszokon lehet számítani, ahol jelenleg óráról órára változik a helyzet. A vízügyi főigazgatóság munkatársai folyamatosan figyelik a német, az osztrák és a szlovák előrejelzéseket is.

A szóvivő szerint biztosra vehető, hogy a levonuló árhullámnak hétfőn és kedden is lesz utánpótlása, de már most is kijelenthető, hogy elindult az áradás. A napokban akár a legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültséget is elrendelhetik a Duna felső szakaszain, ráadásul a térségben a Rába is árad.

Budapesten a hét második felében várható a legmagasabb vízállás. A fővárosban 645 centiméteres vízállásnál kell lezárni a rakpartot, de egyelőre erről szó sincs. A hétvégén elsőfokú készültséget rendelhetnek el Budapesten, Komáromnál, Esztergomnál és Bajánál is.

Sok múlik azon, hogy az elkövetkezendő napokban mennyi csapadék hullik a vízgyűjtők területén, és hogy a mostani árhullám után várható-e újabb nagyobb esőzés.