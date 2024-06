Gázrobbanás történt Érden, meghalt egy ember

Az MTI azt írja, hogy a Molnár utcában történt robbanás következtében az épület összeomlott, a tetőszerkezet és a födém leszakadt.

A tűzoltók kiérkezésekor az épületen kívül három ember volt, egy ember pedig a romok között rekedt, ő meghalt.

A környékbeliek elmondása alapján akkora volt a detonáció, hogy a behajtott ablakok is kinyíltak. Szerintük a házban voltak gázpalackok, bár a vezetékes gáz is be van vezetve. Tudomásuk szerint egy család bérelte a hátsó házat, ahol a baleset történt – írja az Érd Most.