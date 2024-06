A BKK új terveket jelentett be, Karácsony Gergely is megszólalt

A dinamikusan fejlődő európai nagyvárosokhoz hasonlóan Budapest is a trolifejlesztésekben látja a közlekedés zöldítésének gazdaságos lehetőségét. A következő években a BKK új vonalakat létesítene a főváros több részén, illetve meglévőket hosszabbítana meg, így 300 kilométerre is bővülhet a budapesti trolibuszhálózat. Ezzel párhuzamosan folytatódik a járműbeszerzés: további 160 új trolival bővülhet a járműflotta. A híreket a választás előtti napokban jelentették be.