Elárasztotta a Duna a verőcei strandot, a legmagasabb fokú árvízkészültség jöhet

A következő napokban akár a legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültséget is elrendelhetik a Duna egyes szakaszain. Pest vármegyében többek között már Verőcénél, Budakalásznál és Dunakeszin is kiöntött a folyó. Az előrejelzések szerint a dunai árhullám csütörtökre éri el Budapestet, így szombatra már az alsó rakpart is víz alá kerülhet.