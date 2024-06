Pilótalkalmassági háborús helyzetben – kivételes magyar női vállalkozókat díjaztak

Nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva idén második alkalommal hirdették meg Magyarországon a Visa She’s Next pályázatát, aminek öt nyertese kétmillió forintos fődíj mellett egyéves szakmai mentorálásban részesült. A döntősök különböző területről érkeztek: gyermekfejlesztéssel foglalkozó szakemberektől kezdve pilótaalkalmassági szoftvert működtető cégek is képviseltették magukat. A program kezdeményezői az Indexnek elmondták: nem titkolt cél a női vállalkozók jelenlétének és versenykésességének erősítése.

Az 540 jelentkező közül a 10 döntőbe jutott prezentálta programját, emellett felvázolták, hogy a támogatással milyen fejlesztéseket hajtanának végre versenyképességük növelése érdekében.

„A nagyszámú pályázók érdeklődése visszaigazolja számunkra a program létjogosultságát, társadalmi és gazdasági jelentőségét. A területen a férfiak és nők közötti szakadék az utóbbi években ugyan csökkent, de a tulajdonosok arányában a férfi még jóval meghaladják a női jelenlétet, reméljük, hogy a kezdeményezésükkel támogatjuk az egyenlőséget, a pályázatokból is kiderül, hogy értékes ötletekkel, újszerű megoldással szolgálnak a hölgyek is” – mondta el az Indexnek Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője, aki lányos apukaként szívvel-lélekkel az ügy mellett áll.

Nemrégiben megjelent kutatásuk szerint az elmúlt tíz évben hazánkban a beazonosítható cégek között mintegy 2,5-szer több volt férfi tulajdonában, mint nőében. Idén, ugyanaz az arány 2,4-szeres. Ugyanakkor az Opten 2023. márciusi adatait alapul véve a Magyarországon működő 460 ezer vállalkozás tulajdonosi köre fele beazonosítható nemük alapján. A bakkártyakibocsátó felmérése szerint a fiatalabbaknál még inkább a férfiak irányába billen a mérleg: a cégtulajdonosok csupán 35 százaléka nő.

A következő szektorokban tevékenykednek leginkább a női vállalkozók:

humán-egészségügyi, szociális ellátás,

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás,

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység,

oktatás.

Nemzetközi kezdeményezéshez csatlakoztak

A She’s Next döntőjében is jellemzően ezekről a területekről érkeztek vállalkozók alkották a zsűrit. A nemzetközi kezdeményezést 2019-ben hozták létre, azóta több mint 3,93 millió eurót fektetett be több mint 380 női vállalkozó támogatásába világszerte, többek között Írországban, Lettországban, Litvániában, Észtországban, Lengyelországban és Szlovákiában, és 2023 óta Magyarországon is elindították a programot, ami itthon a 114 országban Sanghajtól Budapestig jelenlévő Impact Hub támogatásával valósult meg.

A tíz döntős közül a legjobb megoldásokat kiválasztó szakmai zsűri tagjai:

Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói területének igazgatója,

D. Tóth Kriszta, a WMN alapító- ügyvezetője,

Dobi Kitti, az MBH Bank humán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettese,

Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatója,

Kozma Andrea, az STRT Holding alapítója,

Máté Krisztina, a Cápák között producere,

Németh Nóra, a PregHello alapítója, vezetője és a 2023-as Visa She’s Next program egyik díjazottja,

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője,

Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese.

Az említett felmérés rámutatott: az Európai Unió gazdaságának gerincét 99 százalékban kis- és középvállalkozások (kkv) teszik ki, a pályázók is innen érkeztek, közülük a She’s Next öt nyertese a következők voltak:

Kharisz – Vet: női állatorvosokból álló állatorvosi praxis, amely a rendelő mellett állateledel üzletet is működtet, valamint oktatási tevékenységet és telepi ellátást biztosít haszonállatoknak. Az állatorvos kolléganőkön túl közgazdász, értékesítő, állategészségügyi technikus és asszisztensek segítik a mindennapi munka folytonosságát. Az alapító, Kiss Gerda elmondta: a pályázattal a növekedés és a vidéki állategészségügy zavartalan működésének biztosítása a céljuk, ami azért is égető kérdés, mert kiöregedő szakmáról van szó, emellett a friss diplomások nagy aránya – tapasztalatai szerint 3-ból 2 pályakezdőt – külföldön áll munkába. Az állatorvos előadásában leszögezte, meg szeretné mutatni a kollégáknak, hogy az itthon maradás is vonzó lehet, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy négy év alatt közel négyszeresére emelkedett bevételük. Hosszú távú terveik között szerepel a legjobb tulajdonsággal bíró szarvasmarhák mobil lombikos tenyésztése.

Platz Piac: a termelői piac hónapról-hónapra több, mint 100 árus számára kínál lehetőséget portékája értékesítésére, egyúttal egy közösségi esemény is Pilisvörösvár szívében. Maszlag Mariann ötlete 2020-ban vált valósággá, olyan piacot akart létrehozni, ami egyben estébe nyúló kulturális programmal, zenével, jógával kiegészített közösségi térként működik. Elsősorban a fenntartható életmódot követők keresik fel a kéthetente megtartott termelői piacot. Az alapító elmondta, hogy tervei között szerepel az online rendelés leadása, csökkentve ezzel az élelmiszerpazarlást, az árusok számára pedig tervezhetőbbé válik a forgalmazás. Gyermekstand is működik, gyermekkori élményeire alapozva mutathatják be a kisebbek is a házuknál termett gyümölcsökből maguk által készített lekvárokat, szörpöket. A becsületkasszás ebéd, reggeli lehetőséggel pedig a kiérkező nagycsaládosok kiadásain igyekeztek könnyíteni.

Kiskanál Kommandó: a vállalkozás tulajdonosa gyermektáplálással foglalkozó szakértőként szülőknek segít, hogy gyermekük jól (l)egyen. A közösségi médiában közel 70 ezren követik a rendszeres tartalmakat, a hozzátáplálástól az evészavarokig foglalkozó írásokat, edukációs anyagokat. Központjukban az evés problémás (organikus és pszichés) vagy ételallergiás gyermekek ellátásával foglalkoznak, és több, mint tíz szakemberrel dolgoznak együtt. Lukasz Rebeka elmondása szerint évente kétezer gyermeken segítenek játékos evésterápiával – általában az utolsó mentsvárként érkeznek hozzájuk a szülők, védőnők, gyermekorvosok ajánlására. Céljuk, hogy a megfelelő ismeretek átadásával megelőzzék az evésproblémák kialakulását, ennek érdekében országos szintre szeretnék kiterjeszteni törekvésüket.

ISBN könyv + galéria: a kortárs képzőművészeti szakkönyvesbolt, kiállítótér és független kulturális központ, mely 2017 óta működik Budapesten. A vállalkozás alapítóját Istvánkó Beátát foglalkoztatja az intézményi fenntarthatóság, és szeretett volna egy olyan nonprofit alapon működő galériateret létrehozni a fővárosban, amely valamilyen for-profit tevékenységgel kiegészülve hosszú távon is fenntartható. Koncepciója szerint olyan piaci alapon működő, kultúrához köthető tevékenységet keresett, mely stabil és kiszámítható bevételből biztosíthatja egy művészeti tér működését. Az alapító kiemelte: ezelőtt Magyarországon nem volt olyan könyvesbolt, ahol saját kiadványaikat értékesíteni tudták, kínálatukban számos művész által szignózott, illetve sorszámozott kötet szerepel. Célcsoportjukat alkotók, oktatók, és hallgatók jelentik. A webshop, kulturális weboldal kialakítása, az online jelenlét erősítése szerepel terveik között.

TestAir360: egy pilóta alkalmassági teszteket kínáló távvizsga szoftver, amely egyedi, kompetencia alapú teszteket kínál légitársaságok és pilótaképző szervezetek számára, forradalmasítva az iparágat. Az előadásban kiemelték: német és amerikai pályaalkalmassági teszteknél annyiban nyújtanak többet, hogy a mesterséges intelligencia alapú rendszert nem tudják kijátszani a válaszadók, illetve távvizsga formában Indiából vagy épp az offenzíva alatt álló Kijevből is el lehet végezni, ezekre már volt példa. Becsléseik szerint 2029-re globálisan 130 ezer pilótára lesz szükség, ami csak a magyar légitársaságra vonatkozva közel ötezres új munkaerőigényt jelent, erre hivatkozva látnak vállalkozásukban növekedési potenciált, amit nemzetközi konferenciákon való részvétellel támogatnának meg. További terveik között szerepel rendszerük avataros vizsgafelkészítővel történő bővítése. A vállalkozás különdíjban is részesült az OTP Banktól a digitalizáció területén elért fejlettségéért.

A zsűri értékelése szerint olyan kiemelkedő megoldásokat hallottak a döntőbe jutottak prezentációi során, hogy további résztvevőket is különdíjjal jutalmaztak,. Az MBH Bank fenntarthatóság szempontjából kiemelkedőnek találta a kelet-magyarországi régióban jelenlévő Szenzoros Terápiák Fejlesztőházat, ahol óvodapedagógusok csoportja az idegrendszerileg éretlen, SNI, kevert specifikus, vagy pervazív zavarral élő, szenzoros érzékelésükben eltérő fejlődésű gyerekeket fejlesztenek játékos mozgásterápiával.

Az egyedi, lábra készített bakancsokkal és márkafüggetlen javítással is foglalkozó cég, a generációváltás előtt álló Mauna bakancs fejlesztését pedig egyéves mentorálással segítik. A több mint 20 éve túra- szikla- és hegymászóbakancsokat készítő manufaktúra tevékenységét az eddig csak külföldön elérhető mászócipők javításával bővítené, amelyhez gépeket és anyagokat vásárolnának, illetve tovább képeznék magukat.

Az előadok sorában emellett jelen volt a KreaTour egyéni vállalkozás, Földi Andrea jelmeztervező múltjára alapozva a 8–14 év közötti gyerekek számára tart kreatív foglalkozásokat, amely során a kisdiákok kedvenc filmjükből, könyvükből, színdarabjukból inspirálódva maguk készíthetik el maskarájukat, nemcsak az iskolai farsangra. Az Illésy Lenke által létrehozott Ille-olla pedig bemutatta egyedi kabátjai egyikét, amely a legtöbb testalkatra igazodva előnyös megjelenést kölcsönöz viselőjének. A finn tanulmányi utat is megjárt tervező szezontól függetlenül, nyárra is készít könnyű kabátokat. A Barber on the Road két éve létrehozott képzési rendszerében az online és a személyes megoldásokat ötvözve nemzetközi szaktekintélyekkel közreműködve oktatja a jövő borbélyait, szakmai találkozókat, workshopokat szervez.

A Pitch Day összes résztvevőjét jutalmazni kívánták, ezért az Impact Hub Budapest felajánlotta a közösségi irodájukba szóló tagságot, egy őszi pénzügyi workshopon való részvételt, illetve a közeljövőben sorra kerülő a versenyzők közös igényei szerint meghatározott workshopot.

(Borítókép: Visa)